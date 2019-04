29.04.2019

Garant-Partnerevent mit Vorträgen und Podiumsdiskussion

Das Partnerevent von Garant Bad + Haus hat einen neuen Fokus: Infotainment statt Entertainment. Hauptprogrammpunkt war eine Podiumsdiskussion zum Thema „Ein Komplettbad in zwei Tagen – ohne Handwerker“, zu der Branchen-Forscher Hans-Arno Kloep die Keynote-Einführung sprach.

Die Podiumsdiskussion zum Thema „Ein Komplettbad in zwei Tagen – ohne Handwerker“ nahm die Zukunft des Vertriebsweges aufs Korn und führte zu angeregten Diskussionen. (v.l.: Markus Rausch, Holger Siegel,... - © Grant Bad + Haus Weitere Beiträge zu diesem Artikel Garant Bad + Haus Akademie öffnet Schulungsangebot für Nicht-Mitglieder

In der 3.000 m² großen Messehalle im A2-Forum in Rheda-Wiedenbrück gab es Vorträge und viel Raum für Diskussion. „Handwerk und Handel sind ausgelastet, haben wenig Zeit – wir bieten, in kurzer Zeit und maximal verdichtet, Wissen und Austausch unter Gleichgesinnten“, sagt Marc Schulte, Geschäftsleiter der Verbundgruppe, zum Partnerevent.

Die Dauerausstellung der Industrie wurde um den „Walk of Fame“ erweitert; mit erklärungswürdigen Highlight-Produkten aus Design und Technik. Im iQbator, einem separaten Workshop-Raum, wurden den rund 100 teilnehmenden Betrieben Kurzvorträge zu den Themen Störungswartung, Gesundheitsvorsorge, Steuervorteile für Mitarbeiter und Suchmaschinenrelevanz geboten.

Hauptprogrammpunkt des Partnerevents war eine Podiumsdiskussion zum Thema „Ein Komplettbad in zwei Tagen – ohne Handwerker“, zu der Meinungsforscher Hans-Arno Kloep die Keynote-Einführung sprach. Diskutiert wurde die These, dass ein Online-Anbieter heute Komplettbäder über einen Konfigurator verkaufen, industriell vorfertigen und dann mit Monteuren (keine Handwerker) binnen zwei Tagen an die Wand schrauben kann.

Podium und Plenum waren sich einig, dass das Gedankenexperiment schon sehr schnell Realität werden könne. Und Marc Schulte von Garant Bad + Haus versprach, seinen Mitgliedern schnell und umfassend Pakete für diesen Fall anzubieten. Schulte: „Wir glauben an die Kombination aus On- und Offline. Und in beiden Disziplinen werden wir uns weiter professionalisieren.“

Partnerevent von Garant Bad + Haus: Kurzvorträge, Diskussionen und Austausch © Garant Bad + Haus Auf großes Interesse stießen die informativen Kurzvorträge... mehr © Garant Bad + Haus Der neue „Walk of Fame“ führte die Besucher direkt... mehr © Garant Bad + Haus Hier führte der Walk of Fame beispielsweise zu Produkten... mehr © Garant Bad + Haus Hier führte der „Walk of Fame“ beispielsweise zu Produkten... mehr © Garant Bad + Haus Das Partnerevent versteht sich auch als Plattform... mehr © Grant Bad + Haus Die Podiumsdiskussion zum Thema „Ein Komplettbad in... mehr

www.garant-gruppe.de