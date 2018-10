08.10.2018

GC CarLoad: Direktlieferung ins Monteursfahrzeug

Die GC-Gruppe liefert bestellte Produkte in der Nacht direkt in das Monteursfahrzeug. Der neue Logistik-Service GC CarLoad, der derzeit getestet wird, soll später bundesweit eingeführt werden.

Und so funktioniert der neue Service CarLoad

Der Fachhandwerkskunde bestellt seine Produkte einfach im Online-Shop. Der jeweilige Standort seines Fahrzeugs wird dort hinterlegt. Auf seiner Nachttour kann der Fahrer des jeweiligen GC-Hauses die Monteursfahrzeuge, die beladen werden sollen, über eine spezielle App mit seinem Smartphone orten und öffnen. Er lädt die bestellten Produkte ein und schließt das Fahrzeug anschließend wieder sicher ab. Für den Monteur ist damit für den nächsten Arbeitstag alles vorbereitet.

Zeit und Geld einsparen

Mit diesem Service können deutlich viel Zeit und Geld eingespart werden, denn der Monteur muss nicht erst in den Betrieb kommen, um sich die Produkte abzuholen. Und der Service kommt an, so Thomas Vogel, Geschäftsführer der Firma HTS, der die Direktlieferung durch seinen Großhandelspartner SHT Dresden seit einigen Monaten testet.

Thomas Werner, persönlich haftender Gesellschafter der Cordes & Graefe KG, der Holding der GC-Gruppe betont: „GC CarLoad ist ein weiterer sinnvoller Baustein, der die digitale mit der analogen Welt verbindet. Und dieser neue Logistik-Service kommt sehr gut an. Die Fachhandwerker, die ihn gerade testen, sind richtig angetan. Denn die Lösung ist simpel und verschafft genau das, was immer fehlt: Zeit. Zeit für das, was wirklich zählt: die Arbeit auf der Baustelle, beim Kunden.“

Die Kosten für den neuen Service CarLoad

Das Fachhandwerk zahlt für den Service der GPS-Ortung monatlich 29,90 Euro, spart mit CarLoad aber viel Zeit und damit schließlich Geld. Als Partner des Fachhandwerks übernimmt die GC-Gruppe die Einbau- und Hardwarekosten für jedes Fahrzeug vor Ort. Die Testphase des Konzepts neigt sich dem Ende entgegen. Was in Dresden und Berlin erfolgreich angelaufen ist, soll schon bald deutschlandweit möglich sein: die Direktbelieferung in das Monteursfahrzeug durch die GC-Gruppe.

www.gc-gruppe.de