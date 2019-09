05.09.2019

GC-Gruppe unterstützt ZVSHK-Kampagne „Zeit zu starten“

Die GC-Gruppe wirbt auf ihren LKW für die ZVSHK-Kampagne „Zeit zu starten“ und will damit den Nachwuchs für das Fachhandwerk begeistern. Ab Herbst 2019 prangt das aktuelle Kampagnenmotiv für mehrere Monate auf den Ladebordwänden von mehr als 1.300 Fahrzeugen.

Die GC-Gruppe unterstützt den ZVSHK bei seiner Nachwuchs-Kampagne "Zeit zu starten" seit Beginn. Jetzt werden über 1.300 GC-LKW mit dem aktuellen Kampagnenmotiv beklebt. - © GC-Gruppe

Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) hat im Jahr 2016 seine bundesweite Ausbildungsinitiative „Zeit zu starten“ ins Leben gerufen. Von Anfang an stand die GC-Gruppe dem ZVSHK als Premiumpartner zur Seite, investierte in den Nachwuchs, um die Zukunft einer Branche zu gewährleisten.

„Unser oberstes Ziel ist es, dass das Fachhandwerk erfolgreich ist. Deshalb möchten wir Perspektiven schaffen. Genau darum geht es bei dieser Kampagne, die wir mit voller Kraft unterstützen. Unsere LKW sind täglich bundesweit unterwegs – in kleinen Orten und großen Städten – und damit hervorragende Werbeträger, um die Rekrutierung für die Betriebe zu fördern“, sagt Thomas Werner, persönlich haftender Gesellschafter der Cordes & Graefe KG über die Beweggründe, warum die GC-Gruppe sich über mehrere Jahre als Premiumpartner von „Zeit zu starten“ engagiert.

Mit der Ausbildungs-Kampagne will der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) bei Schulabgängern das Interesse für die vier SHK-Berufe wecken. Die Werbe-Initiative, ausgearbeitet von den 17 Landesverbänden, versteht sich als Hilfe zur Selbsthilfe der Innungsbetriebe. Auf der Website www.zeitzustarten.de finden Schüler und Jugendliche alle Informationen zu den Ausbildungsberufen Anlagenmechaniker SHK, Behälter- und Apparatebauer, Klempner sowie Ofen- und Luftheizungsbauer. Dazu gibt es Tipps für die Bewerbung und Adressen von möglichen Ausbildungsbetrieben in der Nähe. Die Nachwuchssuche im Fachhandwerk ist eines der zentralen Themen der Branche. Viele junge Menschen strömen an die Universitäten – statt einen Karriereweg im Handwerk einzuschlagen.

Eine Entwicklung, die sich auf das Fachhandwerk und den gesamten dreistufigen Vertriebsweg auswirkt. Die ZVSHK-Kampagne soll die Attraktivität des Berufs in den Fokus rücken – und die GC-Gruppe bringt sie nun auf Deutschlands Straßen.

www.gc-gruppe.de