25.10.2017

Geberit geht mit Blog zum Thema Dusch-WC online

Die Intimhygiene mit Dusch-WCs ist für viele noch ein Tabuthema. Dem möchte Geberit mit seinem neuen Blog nun ein Ende machen. Der „Oohh! Der Geberit AquaClean Blog“ soll die Leser spielerisch an das Thema Dusch-WC heranführen. Unterstützung bekommt das Geberit-Team auch von bekannten Gastautoren.

Obwohl das Dusch-WC langsam, aber sicher seinen Platz in Deutschlands Badezimmern findet, ist eine offene Kommunikation über Intimhygiene mit Wasser noch ein großes Tabu. Dabei gilt die Reinigung mit Wasser laut Geberit als sanfter, schonender und umweltfreundlicher als die Papier-Variante. Der neue Blog soll das Dusch-WC und seine Vorteile daher gesellschaftsfähig machen. Und zwar mit interessanten und informativen Themen wie Berichten rund um Badezimmer, Wellness, Wellbeing und Lifestyle.

Das Dusch-WC aus verschiedenen Perspektiven

„Wir möchten Hürden abbauen und eine Beziehung zum Leser aufbauen“, erläutert Volker Röttger, Leiter Marketing Kommunikation bei Geberit. „Mit dem Blog entführen wir Endverbraucher in die AquaClean-Welt und sorgen auf spielerische Weise für Begeisterung und Oohh-Momente.” Gemeinsam mit zwei Kolleginnen schreibt er wöchentlich im Blog. Auch Gast-Autoren werden Beiträge veröffentlichen; darunter unter anderem Bestseller-Autorin und „Klobetrotterin” Nina Sedano. Zusätzlich wird es Testberichte von Bloggern, Interviews mit Dusch-WC-Experten aus der Wissenschaft und eine ästhetische Betrachtung des stillen Örtchens aus Sicht eines Künstlers geben.

Mit insgesamt drei thematischen Kategorien geht der neue Blog an den Start: In „Bad & Design“ dürfen sich die Leser auf spannende Beiträge rund um die Welt des Dusch-WCs freuen: edle Materialien, angesagte Farbkonzepte und neue Trends fürs Badezimmer. Bei „Zu Gast“ berichten unterschiedliche Autoren von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Dusch-WC. Die Kategorie „Service & Ratgeber“ bietet die Gelegenheit, Informationen rund um die Toilette zusammenzutragen. Zudem sei die Interaktion mit den Lesern gewünscht. Diese können an Gewinnspielen teilnehmen oder Fragen stellen.

