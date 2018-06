11.06.2018

Geberit holt Kunst ins Bad

Als limitierte Sonderedition werden 2018 jedes Quartal je fünf Sigma50 WC-Betätigungsplatten mit einem Jahreszeitenmotiv des Künstlers Jörg Heikhaus aka Alex Diamond verlost.

„Aufblühen, Jugend, Tatendrang… Flüsse ziehen klar und schnell durch die Landschaft. Die Felder sind gewandet in ein Kleid aus frischem, satten Grün. Kirschblüten säumen die Wege, die links und rechts des Flusslaufs dem Horizont entgegen streben“, so beschreibt Jörg Heikhaus, der auch unter dem Künstlernamen Alex Diamond bekannt ist, das Bild, das er als Motiv für die Betätigungsplatte Sigma50 von Geberit gestaltete. Es entstand in typischer Diamond-Technik: Zunächst malt der Künstler die Farbflächen mit Acrylfarben auf eine Holzfläche. Anschließend verleiht er ihnen mit dem Schnitzwerkzeug ihre besondere Dynamik und Struktur.

Fortgesetzte Kooperation

Es ist nicht das erste Mal, dass der namhafte Künstler, der durch seine akribisch gearbeiteten, teilweise geschichteten und sehr detailreichen Holzschnitte auch international bekannt ist, mit Geberit zusammenarbeitet. Bereits 2017 kreierte er eine limitierte Edition der Betätigungsplatte Sigma50 mit seinen Motiven „Along The Banks Of Rivers“ und „Love At First Sight“. Im Frühjahr 2018 entstand für die aktuelle Jahreszeiten-Edition das Motiv „Winter“, über das sich nun bereits fünf Gewinner freuen können. „Mit Alex Diamond verbindet uns die Leidenschaft für das Element Wasser sowie der hohe Anspruch an unsere jeweiligen Produkte“, sagt Thomas Brückle, Bereichsleiter Marketing der Geberit Vertriebs GmbH.

Liebhaber dieser Symbiose aus Kunst und Technik können nun wieder von der ungewöhnlichen Kooperation profitieren und – mit etwas Glück – die jeweils neueste von Alex Diamond gestaltete Betätigungsplatte Sigma50 gewinnen. Infos gibt es hier oder über die Facebook-Seite des Sanitärunternehmens.

www.geberit.de