04.04.2018

Geberit verlost milliardstes Pressfitting in Gold

2018 erreicht Geberit einen Meilenstein in der Produktion des Mapress-Versorgungssystems: Das milliardste Fitting wird produziert. Dieses verlost Geberit im Rahmen eines Gewinnspiels vom 13. April bis 18. Mai 2018.

Dicht, sicher, zuverlässig – mit einem Pressfitting lassen sich Rohre im Handumdrehen optimal verbinden. Vor fast 50 Jahren kam mit Mapress das erste Presssystem auf den Markt, das seitdem zu einem leistungsfähigen Hightechprodukt weiterentwickelt wurde und mittlerweile Standard in der Sanitärinstallation ist.

Fittings für jeden Bedarf

Das Mapress-Sortiment umfasst heute mehr als 350.000 Fittings und Rohre, rund 80 % aller Leitungsverbindungen für Trinkwasser und Heizung werden gepresst. Mit Edelstahl, C-Stahl, Kupfer und einer Kupfer-Nickel-Eisen-Legierung stehen vier Werkstoffe zur Auswahl, die nahezu jeden Einsatzbereich abdecken. Ein Beleg für den Erfolg der Technologie ist die Produktion des milliardsten Fittings.

„Wir erweitern unser Angebot an Mapress-Produkten permanent, allein dieses Jahr bringen wir zahlreiche Neuerungen auf den Markt – vom neuen MasterFix Übergang zum werkzeuglosen Anschließen an Elemente über servicefreie Pressbacken bis hin zu Bluetoothschnittstellen bei Presswerkzeugen. So bieten wir unseren Kunden neue Möglichkeiten ihre Arbeit effizienter und effektiver zu gestalten“, erklärt Marcus Leiendecker, Bereichsleiter Technik bei Geberit.

Mitmachen und attraktive Preise gewinnen

Geberit verlost das vergoldete milliardste Fitting, das voraussichtlich Mitte April im rheinischen Langenfeld hergestellt wird. Bei der richtigen Antwort auf die Gewinnspielfrage „Für welche Sonderanwendung dient ein weißer Dichtring im Geberit Mapress Edelstahl Fitting?“ gibt es folgende Preise zu gewinnen:

1 x VIP Weekend in Köln mit attraktivem Rahmenprogramm und Übergabe des vergoldeten milliardsten Fittings im Geberit Mapress Produktionswerk in Langenfeld

5 x Salz- und Pfeffermühlensets im tollen Design aus Original-Mapress-Rohren

5 x ein praktisches Baustellengadget

Alle Informationen zur Teilnahme am Gewinnspiel finden Sie hier.

www.geberit.de