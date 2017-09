28.09.2017

Geberit verlost Sonderedition der Betätigungsplatte Sigma50

Spülknopf oder Kunstobjekt? Bei der WC-Betätigungsplatte Sigma50 von Geberit geht beides miteinander einher. Denn an-lässlich des 15. Geburtstags der Galerie heliumcowboy artspace in Hamburg haben drei Künstler eine limitierte Sonderedition des Produkts entwickelt. 15 der Platten verlost Geberit nun online.

Thomas Brückle (Geberit) und Jörg Heikhaus aka Alex Diamond präsentieren die exklusive Sonderedition der Be-tätigungsplatte Geberit Sigma50 zum 15-jährigen Jubiläum der heliumcowboy artspace Galerie in Hamburg.

Geberits Klassiker unter den WC-Betätigungsplatten, Sigma50, erscheint anlässlich des Jubiläums zum 15-jährigen Bestehen des heliumcowboy artspace in Hamburg in einer limitierten Sonderedition. Mit ihren Werken verleihen die international bekannten Künstler Alex Diamond, Julia Benz und Boris Hoppek der Platte laut Geberit ein exklusives Aussehen. Denn die von Produktdesigner Christoph Behling gestaltete rahmenlose Betätigungsplatte mit einer elegant geschwungenen Zweimengen-Spülauslösung eignet sich, so der Anbieter, ideal als Projektionsfläche für aktuelle Gegenwartskunst.

Gemeinsame Kunstprojekte haben Tradition

Die Zusammenarbeit von Geberit und Künstlern der heliumcowboy artspace Galerie reicht bereits einige Jahre zurück. „Uns verbindet die Leidenschaft für das Element Wasser und der hohe Anspruch an die Werkstoffe aus denen unsere Produkte bestehen“, erklärt Thomas Brückle, Bereichsleiter Marketing der Geberit. „Bei der Sanitärtechnik wie auch bei der Kunst zählen Inspiration, Verarbeitung und Qualität. “ So entstanden in den vergangenen Jahren gemeinsame Projekte mit kreativen Ideen für individuell gestaltete Sanitärräume in Restaurants und Hotels oder auch eine Sonderedition des Sanitärmoduls Geberit Monolith für Waschtische und WCs.

Zum 15-jährigen Bestehen des Galerieprojekts heliumcowboy artspace in Hamburg finden Sanitärprodukte und Kunst nun erneut zusammen. Aus diesem Anlass verlost Geberit exklusiv eine limitierte Kleinserie der Betätigungsplatte Geberit Sigma50: jeweils fünf Exemplare mit Motiven von Jörg Heikhaus aka Alex Diamond, Julia Benz und Boris Hoppek. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt online, Informationen und Teilnahmebedingungen gibt es vom 29. September bis 31. Oktober 2017 unter www.geberit.de/sigma50-kunst. Die Gewinner werden im Anschluss umgehend benachrichtigt.

