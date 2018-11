27.11.2018

GET Nord: Veranstalter ziehen positives Resümee

Eine „überaus positive Bilanz“ ziehen die Veranstalter der GET Nord, die vom 22. bis 24. November auf dem Hamburg Messegelände stattfand.

Laut dem vorläufigen Schlussbericht der Hamburg Messe und Congress GmbH informierten sich auf der GET Nord rund 40.000 Besucher bei über 500 Ausstellern aus 15 Nationen.

Über 500 Aussteller aus 15 Nationen präsentierten ein umfassendes Angebot innovativer Produkte, branchenübergreifender Systemlösungen und Dienstleistungen, teilte die Hamburg Messe und Congress GmbH am 24. November mit. Laut dem vorläufigen Schlussbericht informierten sich rund 40.000 Besucher bei den Ausstellern, in Sonderschauen und Fachforen über die Trends der Branche. „Wir haben mit der GET Nord im Jahr 2008 ein Messeformat entwickelt, das in der deutschen Messelandschaft immer noch einmalig ist. Heute sehen wir, dass die Vernetzung von Gewerken, Produkten und Branchen längst Realität in der Gebäudeausstattung geworden ist. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir dieser Entwicklung schon seit 10 Jahren ein Forum bieten können“, sagte Bernd Aufderheide , Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH.

Leitmesse im Norden

Die Ergebnisse der Besucherbefragung bestätigen einmal mehr das innovative Messekonzept: Rund 90 % der Besucher bewerteten die Fachmesse als „gut“ oder „sehr gut“. Ebenfalls rund 90 % gaben an, die GET Nord weiterzuempfehlen. Und 95 % der Fachbesucher sind darüber hinaus der Meinung, dass die GET Nord die Leitmesse im Norden ist, die die gesamte Vielfalt der Gebäudetechnik zeigt, so der Veranstalter.

Die Aussteller zogen nach Angaben der Messegesellschaft ebenfalls eine positive Bilanz und zeigten sich mit dem qualitativ hochwertigen Publikum und dem Besucheraufkommen sehr zufrieden. „Alle Aussteller aus dem SHK Bereich sind überaus zufrieden. Auch von der Industrie haben wir ein gutes Feedback erhalten. Den Schub von 2016 haben wir mitgenommen. Die GET Nord ist gesetzt“, resümierte Fritz Schellhorn vom Landesinnungsverband für Sanitär- und Heiztechnik Hamburg.

Dialog mit dem Handwerk

Im Heizungssegment der GET Nord präsentierte sich erneut die gesamte Spannbreite und Innovationskraft der deutschen Heizungsindustrie – von etablierten Technologien bis hin zu neuesten Trends und Produktlösungen wie Biomassekessel, Brennstoffzellen, Wärmepumpen oder solartechnischen Anlagen. „Die zehnjährige Erfolgsgeschichte der GET Nord geht weiter. Die enge Verzahnung von Effizienz und erneuerbaren Energien auf der einen und der Digitalisierung auf der anderen Seite charakterisiert diese Hightechmesse. Für die Deutsche Heizungsindustrie bildet die GET Nord eine exzellente Plattform für den Dialog mit dem Handwerk“, betonte Andreas Lücke, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH).

Auf der GET Nord wurden darüber hinaus Smart-Home-Technologien, neuestes Lichtdesign und innovative LED-Technik präsentiert. „Wir sind mit dem Verlauf der GET Nord 2018 sehr zufrieden. Das Themen- und Produktangebot hat überzeugt und einmal mehr die Dynamik unserer Branche aufgezeigt. Die wichtigen Entwicklungen im E-Handwerk, wie intelligente Vernetzung, Energieeffizienz, innovative Lichttechnik, smarte Steuerungen und Sicherheit, konnten Besucher der GET Nord in der Sonderschau „Smart Living im E-Haus“ erleben und damit eindrucksvoll die technische Gegenwart in der Elektrotechnik kennenlernen“, sagte Martin Hildebrandt , Präsident des Norddeutschen Fachverbands Elektro- und Informationstechnik (NFE).

Premiere der Planner’s Arena

Ein Highlight im diesjährigen Begleitprogramm war laut Messegesellschaft die GET Nord Planner’s Arena – ein neues Konferenzformat für Gebäudetechnik- und Elektroplaner. Die große Programmvielfalt sowie die Mischung aus Networking, Wissensvermittlung und Inspiration sei von den Besuchern begeistert angenommen worden. Zum sechsten Mal dabei und ein weiterer Höhepunkt des Rahmenprogramms war das Internationale ArchitekturForum, das in diesem Jahr unter dem Motto „Architektur – Baukultivierung der Stadt“ stand. Volker Roscher, Geschäftsführer des Architektur Centrums, sieht die GET Nord als ideales Umfeld für das ArchitekturForum und damit für den Austausch zwischen Architekten, Industrie und Fachhandwerk.

Die nächste GET Nord findet vom 19. bis zum 21. November 2020 auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress statt.

www.get-nord.de