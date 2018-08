22.08.2018

GIH und DENEFF für mehr Energieeffizienz

Der Bundesverband Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker (GIH) und die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF) haben eine Kooperationsvereinbarung getroffen, um sich gemeinsam für bessere Rahmenbedingungen der effizienten Nutzung von Energie stark zu machen.

Auf gute Zusammenarbeit: Christian Noll und Martin Bornholdt (Geschäftsführende Vorstände, DENEFF), GIH-Bundesgeschäftsführer Benjamin Weismann und Tanja Loitz, DENEFF-Vorstand, besiegeln die Kooperationsvereinbarung... - © DENEFF e. V.

Daneben ist ein regelmäßiger Austausch der beiden Verbände zu Best-Practice-Beispielen sowie zu zentralen Themen der Energiewende vorgesehen.

„GIH und DENEFF, das passt sehr gut zusammen, denn eine hohe Qualität beim energetischen Bauen und Sanieren ist grundlegend, wenn wir die Energie- und Klimaziele erreichen wollen“, erläutert Christian Noll, geschäftsführender Vorstand der DENEFF. Und GIH-Bundesgeschäftsführer Benjamin Weismann ergänzt: „Zudem ist uns beiden ein ganzheitlicher und zukunftsweisender Ansatz wichtig – sowohl bei Gebäudestandards, Förderprogrammen als auch Beratungsansätzen – Stichwort individueller Sanierungsfahrplan.“ Während der GIH unabhängige und branchenübergreifend tätige Energieberater vertritt, ist die DENEFF ein breites Netzwerk von Vorreiter-Unternehmen im Bereich Energieeffizienz. Die Überschneidung an Interessen und Kompetenzen ist also hoch. Darum versprechen sich Weismann und Noll von gemeinsamen Positionen noch mehr Widerhall in der Politik.

Erste gemeinsame Schritte wurden bereits kürzlich in Sachen Gebäudeenergiegesetz unternommen: Gemeinsam mit weiteren Verbänden haben sich die DENEFF und der GIH in einem Schreiben an die zuständigen Bundesminister Peter Altmaier und Horst Seehofer gewandt und im Sinne des Prinzips „Efficiency First“ gegen ein Aufweichen des Anforderungsniveaus für Gebäude ausgesprochen. Daneben hat sich der GIH an einer gemeinsamen Stellungnahme mit der DENEFF und dem Verband für Wärmelieferung zum Mietrechtsanpassungsgesetz beteiligt. In den kommenden Monaten wird insbesondere der erwartete Entwurf für ein Gebäudeenergiegesetz ein intensives Zusammenwirken progressiver Akteure erfordern, so Weismann und Noll.

