09.05.2019

Glückstour 2019

Schornsteinfeger radeln rund 1.000 km durch sechs Bundesländer zugunsten krebskranker Kinder.

Aufmerksamkeit und Spenden für krebs- und schwerkranke Kinder zur Unterstützung von ortsansässigen Initiativen, Eltern und Kliniken – das ist das Ziel der radelnden Schornsteinfeger der Glückstour. - © Glückstour e. V. Schornsteinfeger helfen krebskranken Kindern e. V., Schloß Holte-Stukenbrock Weitere Bilder

Mit dem diesjährigen Motto „Ein Herz für Alle, Alle für Eins!” startet am 19. Juni die Radtour des deutschen Schornsteinfegerhandwerks in Polch (Rheinland-Pfalz). Ziel ist am 26. Juni, nach rund 1.000 km und der Durchquerung von sechs Bundesländern, die Stadt Rostock (Mecklenburg-Vorpommern). Die Glückstour möchte damit die Aufmerksamkeit auf das Thema „Krebs bei Kindern“ lenken. An den einzelnen Etappenzielen werden ortsansässige Initiativen mit Spenden unterstützt.

Die zum 14. Mal stattfindende Aktion des Vereins „Glückstour – Schornsteinfeger helfen krebskranken Kindern e. V.“ führt rund 30 Glückstour-Fahrer in acht Etappen mit rund 100 bis 170 km pro Tag durch die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfahlen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Unterstützt wird die Tour durch Firmen, Innungen und die Bevölkerung, die an den Zwischenstopps oder Etappenzielen ihre Spenden übergeben: „Unser Ziel ist es, möglichst viele Spenden für krebs- und schwerkranke Kinder zu erhalten“, erklärt Ralf Heibrok, Vorstandsvorsitzender des Vereins. „Gleichzeitig übergeben wir an einzelnen Stopps einen Teil unserer eingenommenen Spenden an Initiativen, Elternvereine und Kliniken aus der Region.“

Die 2006 gegründete Glückstour ist mit über 2 Mio. Euro gesammelten Spendengeldern für krebskranke Kinder eine der größten privaten Hilfsaktionen in Deutschland. Mit den Spenden werden direkt und ohne Abzug Initiativen, Elternvereine und Kliniken unterstützt, so wie Forschungsprojekte ermöglicht, um krebskranke Kinder und deren Familien zu unterstützen, Leben zu bewahren und Gesundheit zu fördern. Unterstützt wird der Verein durch bekannte Persönlichkeiten wie Matthias Steiner, Erik Zabel, MdB Wolfang Bosbach, Julia Klöckner und Eva Brenner. Geehrt wurde das Engagement bereits 2017 durch den damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Außerdem erreichte die Glückstour den zweiten Platz beim „Goldenen Bulli“ in Berlin.

