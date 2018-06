27.06.2018

Gold für Dusch-WC-Blog

„Oohh! Der Geberit AquaClean Blog“, der Blog der Geberit Vertriebs GmbH, hat beim Best of Content Marketing Award 2018 Gold gewonnen. Die Plattform wurde prämiert in der Kategorie „Microsite/Website/App/E-Magazin/Newsletter B2C: Bauen & Wohnen/Energie“.

Geberit, Hersteller von Dusch-WCs, nahm die Auszeichnung für seinen Blog bei der Gala in Wien gemeinsam mit Vertretern der beiden dienstleistenden Agenturen Ansel & Möllers (Redaktion), Stuttgart, und Columbus Interactive (Gestaltung und Programmierung), Ravensburg, entgegen. Damit wurde der erste Dusch-WC Blog der Welt für seine unkonventionelle, kreative Herangehensweise an ein gesellschaftliches Tabu prämiert: die Intimreinigung mit Wasser.

Dusch-WCs: raus aus der Kommunikationsnische, rein in den Blog

„Wir wollten zeigen, dass man mit dem richtigen Content selbst schwer zu kommunizierende Themen und Produkte aus der Nische holen kann – das ist uns gelungen“, freut sich Volker Röttger, Leiter Marketing Kommunikation bei Geberit und selbst einer der drei festen Autoren des Blogs. Mit der Unterstützung wechselnder Gastautoren setzt das Team auf unterhaltsame Berichte rund um Badezimmer, Wellness, Wellbeing und Lifestyle und eröffnet den Lesern so die Welt rund um das Dusch-WC neu.

„Oohh! Der Geberit AquaClean Blog“: ausgezeichnetes Content Marketing

Der Best of Content Marketing Award wurde in diesem Jahr bereits zum 16. Mal vergeben. Bewertet wurden insgesamt 781 Unternehmensmedien, Mediensysteme, Einzelbeiträge und Kampagnen in verschiedenen Medienformen, davon erhielten 67 erhielten einen Award in Gold. Ausrichter des BCM ist der Branchenverband Content Marketing Forum (CMF).

www.geberit.de