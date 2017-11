28.11.2017

Grohe erweitert sein Smart-Treueprogramm

Das Sammeln von Treuepunkten im Rahmen des Grohe Smart-Treueprogramms wird für Sanitärinstallateure in Deutschland, Österreich und der Schweiz jetzt noch attraktiver.

Eine Karte, die sich lohnt: Mit der neue „Smart Cash Card“ sind die gesammelten Smarts jetzt auch so gut wie bares Geld. - © Grohe

Denn mit der Erweiterung des Programms um die neue „Smart Cash Card“ zahlen sich die gesammelten Smart-Punkte nun noch mehr aus. So sind die sogenannten „Smarts“ im Grohe Smart-Shop künftig nicht mehr nur gegen eine Vielzahl an Prämien einlösbar. Wer sich im Shop für die neue Smart Cash Card entscheidet, kann seine Treuepunkte einfach auf die Karte in Guthaben umwandeln und damit im stationären Handel weltweit in ca. 33 Millionen MasterCard Akzeptanzstellen oder online im Lieblingsshop bezahlen. Damit sind die gesammelten Smarts jetzt so gut wie bares Geld.

Die Cash Card ist eine aufladbare Mastercard mit Chip und PIN. Sie kann mit wenigen Klicks im Grohe Smart-Shop für 100 Smarts erworben werden und wird innerhalb von 5–7 Werktagen per Post zugestellt – die persönliche 4-stellige Geheimzahl (PIN) wird separat verschickt. Direkt nach Erhalt von Cash Card und PIN kann der Inhaber alle gesammelten Smarts seines Kontos bis zu einem Geldwert von 15.000 Euro auf die Karte laden. Anschließend kann die Karte bei allen Händlern mit dem MasterCard-Akzeptanzzeichen bequem und bargeldlos zum Bezahlen genutzt werden, wobei der Karteninhaber nur soviel Geld ausgeben kann, wie zuvor auf die Karte geladen wurde. Die Karte ist personalisiert und nicht übertragbar. Voraussetzung für den Erwerb der Smart Cash Card ist die bereits bestehende Teilnahme am Grohe Smart Treueprogramm.

Grohe Smart-Treueprogramm

Die Mitgliedschaft bei Grohe Smart ist kostenfrei und kann ganz einfach online unter www.grohesmart.com gestartet werden. Alternativ können sich Installateure die Smart-App für ihr Smartphone als direkten Zugang herunterladen. Auch das Sammeln der Smarts ist denkbar einfach: Installateure scannen entweder den QR-Code des gelieferten Produkts oder geben den UPI-Code auf dem Produktetikett ein – schon werden die Smarts gutgeschrieben. Dies ist entweder mit der Grohe Smart-App oder unter www. grohesmart.com möglich.

Das Grohe-Sortiment umfasst über 2.500 Produkte zur Installation vor und hinter der Wand und für jedes dieser Produkte können Installateure Smarts sammeln und diese in attraktive Prämien eintauschen oder eben auf die neue Smart Cash Card übertragen.

Und noch etwas: Dank Grohe Smart sind Installateure immer optimal informiert. Sie erfahren als Erste von Produktneuheiten, bekommen Einladungen zu Produkttrainings in ihrer Region, können an kostenlosen E-Learning-Modulen teilnehmen, haben Zugriff auf hilfreiche Installationsvideos mit Tipps der Grohe-Experten und werden regelmäßig über Events und Aktionen informiert.

