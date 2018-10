16.10.2018

Grohe und relayr schließen Allianz gegen Wasserschäden

Grohe, Anbieter von Sanitärarmaturen, und relayr, Experte im Bereich Internet of Things (IoT), kooperieren künftig miteinander. Ziel ist es, gemeinsam die Gefahr von Wasserschäden zu reduzieren.

Michael Rauterkus, CEO von Grohe und Josef Brunner, CEO von relayr (v. l. n. r.), schließen eine Allianz gegen Wasserschäden. Beide halten den Wassersensor GroheE Sense in der Hand, der für die Prävention...

Immer mehr Wasserschäden in Deutschland

Grohe wird dank dieser Kooperation ab sofort auf die Technologie und das Netzwerk von relayr zugreifen können. So lässt sich das intelligente Wassersicherheitssystem Grohe Sense künftig noch flexibler und schneller mit anderen IT-Ökosystemen und -plattformen vernetzen, insbesondere von Versicherungsunternehmen. Die Smart-Home-Lösung überwacht Feuchtigkeit, erkennt Wasserlecks, warnt unverzüglich und unterbricht automatisch die Wasserzufuhr. In mehr als der Hälfte der europäischen Haushalte (54 %) ist es bereits mindestens einmal zu einem Wasserschaden gekommen.

relayr bietet kundenindividuelle IoT-Lösungen

relayr verfügt über erstklassige IoT-Lösungen und stellt diese kundenindividuell bereit. Zudem kombiniert das Unternehmen sein Technologie-Know-how mit leistungsstarken Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Die offene Technologiearchitektur erlaubt es anderen Unternehmen, sich in die bestehende Infrastruktur von Grohe zu integrieren. Versicherungen können so z. B. ihren Kunden problemlos den Wassersensor Grohe Sense und das smarte Kontrollgerät Grohe Sense Guard anbieten und über ihre eigene Technologieplattform laufen lassen. relayr habe bereits in vielen hochskalierenden Projekten bewiesen, dass das Unternehmen Millionen von Endgeräten in seine Plattform einbinden und zuverlässig betreiben kann. Die Übernahme von relayr durch HSB soll im Laufe dieses Monats abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und anderer Bedingungen.

Ideale Partner für Grohe

„Mit Munich Re und relayr haben wir die idealen Partner für unser Wassersicherheitssystem Grohe Sense gefunden“, sagte Michael Rauterkus, CEO von Grohe. „Dank der strategischen Partnerschaft mit Munich Re und deren Zugang zu Versicherern ist relayr in der Lage, den neuen Go-to-Market-Ansatz von GROHE und damit unser neues Geschäftsmodell voranzutreiben. Dessen Ziel ist es, das Grohe Sense System verstärkt über Versicherungsunternehmen und andere Multiplikatoren zur Verfügung zu stellen und auf Basis von Daten schneller von der Reduzierung der Wasserschadenskosten zur eigentlichen Prävention zu gelangen.“ Josef Brunner, CEO von relayr, äußerte sich wie folgt über die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr, mit Grohe eine schlagkräftige Allianz gegen Wasserschäden zu gründen. Die Kooperation ermöglicht es uns, unseren Kunden und anderen Anbietern von Smart-Home-Lösungen das Wassersicherheitssystem von Grohe einfach und problemlos anbieten zu können. Wasserschäden sind weltweit ein Riesenproblem und äußerst ärgerlich für jeden Betroffenen – jetzt haben wir die Chance, wirkungsvoll und effizient dagegen anzugehen.“

Grohe Sense und Grohe Sense Guard schützen das Zuhause

In Europa belaufen sich die Reparaturkosten aufgrund von Wasserschäden auf durchschnittlich 2.297 Euro, obwohl durch entsprechende Schutzsysteme 93 % der Schadensfälle hätten verhindert werden können. Genau hier setzt das intelligente Wasserschutzsystem an. Das Grohe Sense System besteht aus dem Wassersensor Grohe Sense und dem Kontrollgerät Grohe Sense Guard. Der zuverlässige Wassersensor misst die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit, erkennt Wasseransammlungen und alarmiert, wenn Messwerte ungewöhnlich hoch oder niedrig sind. Das smarte Kontrollgerät misst die Systemtemperatur zur Indikation von Frostgefahr , entdeckt Leckagen und stoppt im Alarmfall die Wasserzufuhr automatisch.

www.grohe.com