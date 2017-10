05.10.2017

Gründung der Stiebel Eltron Deutschland Vertriebsgesellschaft

Stiebel Eltron gliedert seine deutsche Vertriebsmannschaft in eine eigene Tochtergesellschaft innerhalb der Gruppe aus.

Das Schulungs- und Kommunikationszentrum in Holzminden. - © Stiebel Eltron Weitere Bilder

Das Geschäftsjahr 2016 hat Stiebel Eltron erfolgreich abgeschlossen, und auch das Jahr 2017 wird voraussichtlich mit einem guten Ergebnis enden, heißt es aus Holzminden. „Dies ist der richtige Zeitpunkt, um die Organisation für die Zukunft noch fitter zu machen und stabiler aufzustellen. Wir haben uns daher entschlossen, den Vertrieb Deutschland in eine eigene Tochtergesellschaft innerhalb der Stiebel-Eltron-Gruppe auszugliedern“, informiert Dr. Nicholas Matten, Geschäftsführer der Stiebel-Eltron-Gruppe. „Damit schaffen wir die Voraussetzungen für eine weitere Stärkung der Vertriebsorganisation.“

Klares Bekenntnis zum deutschen Markt

Die Geschäftsführung der neuen Gesellschaft wird der bisherige Leiter Vertrieb Deutschland, Frank Jahns, gemeinsam mit Dr. Nicholas Matten übernehmen. „ Die Gründung einer eigenen deutschen Vertriebsgesellschaft in Verbindung mit der bewährten dezentralen Struktur und der Vor-Ort-Kompetenz in Sachen Vertrieb und Technik ist ein klares Bekenntnis zum deutschen Markt“, so Matten. Die neue Gesellschaft firmiert unter Stiebel Eltron Deutschland Vertriebs GmbH.

