28.09.2020

handwerk magazin lädt zum Live-Webinar ein

Am 5.10.2020 von 19.30 bis 20:15 Uhr veranstaltet das handwerk magazin gemeinsam mit der Expertin Maren Ulbricht ein Live-Webinar zum Thema „Die Digitalisierung gemeinsam meistern“ und erklärt, was einen agilen Handwerksbetrieb ausmacht.

Sie sind Betriebsinhaber oder Unternehmerfrau in einem kleinen oder mittelständischen Handwerksbetrieb. Möglicherweise agieren Sie auch als Nachfolger oder in leitender Führungsposition und sind auf der Suche nach den entscheidenden Schlüsseln, um Ihren Betrieb, Ihre Mitarbeiter und vielleicht sogar sich selbst auf das nächste Level zu heben.

Mitarbeitermotivation, Kundenzufriedenheit und digitale Prozesse sind die Schlüssel Ihres erfolgreichen Handwerksbetriebes. In zahlreichen Beratungen, Mitarbeitergesprächen und Führungskräftecoachings haben wir ermittelt, an welchen Stellen in Handwerksbetrieben, Führungskräften und Mitarbeitern der Schuh drückt. Hier setzen wir an, um auch Ihnen die richtigen Impulse zur Umsetzung zu geben.

Wir zeigen Ihnen, warum auch Sie an Ihrem Betrieb feilen dürfen, welche Hebel Sie drücken dürfen und wie Sie mit staatlicher Unterstützung finanzielle Erleichterung bei Ihrer Entwicklungsarbeit erhalten.

Inhalte des Live-Webinares

• Gemeinsam Prozesse anpacken

• Was Mitarbeiter wirklich wollen und wie gemeinsame Wege funktionieren

• Warum orts- und zeitunabhängige Strukturen in agilen Zeiten wichtiger denn je sind

• Wie Sie Ihren Betrieb modernisieren und Verantwortung übertragen

• Welche Fördermittel hilfreiche Unterstützung leisten

• Wie Leuchtturm-Betriebe erfolgreich digitalisieren und als Arbeitgeber punkten

