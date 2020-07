28.07.2020

Hansa hält an ISH 2021 fest

Umfassende Information sowie ein nahbares Markenerlebnis sind für Hansa von großer Relevanz. Fachmessen, wie die ISH in Frankfurt, gelten dabei nach wie vor als eines der wichtigsten Kommunikationsinstrumente. Der Armaturenhersteller hält daher an einer Teilnahme im kommenden Jahr fest und arbeitet an einer entsprechend angepassten Messepräsenz.

Die SHK-Branche steht vor nie da gewesenen Herausforderungen durch die aktuellen Umstände und Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie. Vor allem die Messewelt – deren größter Mehrwert durch die reale Begegnung von Menschen entsteht – wird sich verändern. Es müssen neue Hygienekonzepte, entsprechend konzipierte Messestände und innovative Präsentationsformen erarbeitet und umgesetzt werden, um die Messe als Kommunikationsplattform Nummer 1 zu erhalten. Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Besuchern und allen Messebeteiligten sind dabei oberste Priorität. Für die geplante Teilnahme an der ISH 2021 wird daher ein angepasster Messeauftritt unter Berücksichtigung entsprechender Hygiene- und Schutzmaßnahmen sowie ein überarbeitetes Standkonzept entwickelt. Neben einer reduzierten Anzahl von Besuchern vor Ort wird sich der Messestand als Hauptbühne für die Neuheitenpräsentation auf die wesentlichen Innovationen konzentrieren. Hansa setzt dabei auf eine hybride Kombination aus analogen und digitalen Präsentationswegen und hebt das Markenerlebnis mit virtuellen Ergänzungen auf eine neue Ebene, heißt es.

Auch wenn voraussichtlich weniger internationales Publikum anreisen wird, hält Hansa zum jetzigen Zeitpunkt an einer Teilnahme an der ISH 2021 fest. Mehr als 50 % Prozent aller Besucher waren schon immer aus Deutschland, was die immense Bedeutung der Fachmesse für den deutschen Sanitärmarkt hervorhebt. Aufgrund dynamischer Entwicklungen und der aktuell unbeständigen Lage behält sich der Armaturenhersteller natürlich vor, alle finalen Entscheidungen bis September zu prüfen.

www.hansa.com