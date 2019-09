17.09.2019

Hansgrohe kooperiert mit Philips Hue

Zum Start der IFA in Berlin am 6. September 2019 gaben Hansgrohe und Philips Hue ihre Kooperation bekannt. „Mit dieser spannenden Kooperation aus zwei großen Innovationstreibern haben wir viele Möglichkeiten, das innovative Produkt RainTunes gemeinsam voranzubringen“, so Marc André Palm, Leiter Global Brand Marketing Hansgrohe.

Zusammen mit Philips Hue will das Unternehmen aus Schiltach neue Lichterlebnisse in das Badezimmer bzw. die Dusche bringen und mit RainTunes für stimmungsvolle Beleuchtung sorgen. Ob als indirekte Beleuchtung in der Dusche, atmosphärische Nachttischlampe oder Lightstrip hinter dem Spiegel: Philips Hue setzt einzigartige optische Akzente und ein smartes Gesamtkunstwerk aus Wasser, Licht, Sound und Duft entsteht.

Kooperation mit Philip Hue ist weiterer Schritt zur Digitalisierung der Sanitärbranche

„Wir sind sehr stolz darauf, mit Philips Hue nun in eine noch engere Zusammenarbeit und einen Co-Creation Prozess starten zu können. Mit der Partnerschaft entstehen völlig neue Möglichkeiten für uns und unsere Kunden. Gemeinsam teilen wir den hohen Anspruch an eine intelligente Lösung mit dem Menschen im Mittelpunkt. Wir schaffen dabei aus jedem alltäglichen Moment einen besonderen Augenblick und einen weiteren Schritt zur Digitalisierung der Sanitärbranche“, so Markus Armbruster, Vice President IT & Digital.

Duscherlebnis für alle Sinne

Mit RainTunes vereinen sich Wasser, Sound, Licht, Bewegtbild und Duft zu einem allumfassenden, personalisierten Duschvergnügen. Ob der perfekte Start in den Tag, die ideale Entspannung nach dem Training, Wellness für zwischendurch oder der wohlige Einschlafhelfer – RainTunes kann mit seinen sieben vorkonfigurierten Duschszenarien auf die jeweiligen Nutzerbedürfnisse eingehen.

Das Bad der Zukunft

Smart Living umfasst für Hansgrohe das Erleben schöner Momente im eigenen Zuhause, unterstützt von moderner Technik, an der das Unternehmen nach eigenen Angaben forscht und stetig weiterentwickelt.

RainTunes: Impressionen eines Duscherlebnisses © Hansgrohe Sanitärspezialiste Hansgrohe arbeitet jetzt mit Philip... mehr © Hansgrohe © Hansgrohe © Hansgrohe © Hansgrohe © Hansgrohe © Hansgrohe © Philip Hue © Hansgrohe © Hansgrohe © Hansgrohe © Hansgrohe © Hansgrohe

Digitale Erlebnisse made in Schiltach

Mit den neuesten App-gesteuerten Smart-Living-Anwendungen, dem multisensorischen Duscherlebnis und dem innovativen Wassermanagementsystem möchte der Anbieter nun einen weiteren Meilenstein beim Thema Wohnen setzen und das Zuhause noch komfortabler und vor allem zu einem Ort wohltuender Erlebnisse machen.

Über Philips Hue Philips Hue ist ein vernetztes Beleuchtungssystem für Privathaushalte. Es besteht aus Glühbirnen, Streifen, Spots, Lampen und Bedienelementen. Das System verändert die Art und Weise, in der Licht in und um das Haus verwendet wird, um die Sinne der Menschen zu beleben, ihre Momente zu erhellen und für ein beruhigendes Gefühl zu sorgen, wenn sie nicht zu Hause sind. Durch ein dynamisches Entwicklerprogramm gibt es mehr als 750 Apps von Drittanbietern für Philips Hue.

www.hansgrohe.de