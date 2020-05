04.05.2020

hansgrohe: Prämienprogramm mit Cashback-Option

Mit dem hansgrohe Talisman Prämienprogramm will hansgrohe die Leistung und Treue seiner Kunden belohnen. Dabei können Sanitär-Fachpartner von Sachprämien, Seminaren und Events oder Marketingunterstützung auf der Plattform PROmarketing profitieren. Nun gibt es für gesammelte Talismane auch bare Münze.

Seit Kurzem ist es möglich, die Talismane nicht nur in Prämien, sondern auch in einen Geldwert umzuwandeln und direkt auf das Geschäftskonto überweisen zu lassen. Damit ermöglicht der Hersteller dem Teilnehmer weitere Möglichkeiten auch abseits des Prämienportfolios. Über die Talisman-App kann die Transaktion abgewickelt werden, das Geld liegt nach spätestens zwei Wochen auf dem Konto, garantiert der Sanitärspezialist. In ausgewählten Produkten aus dem Sortiment liegen QR-Codes bei, die mit der App eingescannt und als digitale Talismane gesammelt werden können.

Talisman Cashback erhöht die Flexibiliät

Mit der Digitalversion des kostenlosen hansgrohe Talismanprogramms wurde die Teilnahme komfortabler. Die App für IOS oder Android bietet die Möglichkeit, die in der Produktverpackung enthaltenen QR-Codes zu scannen und die digitalen Talismane automatisch auf das Kundenkonto gutschreiben zu lassen. Die gesammelten Prämienpunkte können zum Beispiel in Werkzeug, Haushaltsprodukte, Unterhaltung, Sport, Seminare oder individuelle Werbemaßnahmen investiert werden. Seit kurzer Zeit erweitert ein zusätzlicher Service die Auswahl: Cashback auf einfache Art mit dem Talisman Programm. Ab 100 Talismanen kann das Geld bequem auf das Geschäftskonto überwiesen werden. Neue Möglichkeiten auch abseits des Prämienportfolios lassen individuelle Wünsche flexibler in Erfüllung gehen. Die Funktionsweise ist laut Anbieter einfach: Interessenten loggen sich wie gewohnt in der App oder über die Webseite ein und wählen im Menü die Funktion „Cashback“. Hier werden Betrag und Konto hinterlegt, den Rest übernimmt hansgrohe.

Bei Fragen steht das Talisman Service Center gerne zur Verfügung. Erreichbar ist es per E-Mail oder telefonisch unter +49 (0) 78 36 51 24 00.

www.hansgrohe-group.com