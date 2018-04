03.04.2018

IEX 2018: Messe für Dämmstoffe und Isoliertechnik in Köln

Der Energieeffizienz und dem Klimaschutz geschuldet steigt die Nachfrage nach Dämmstoffen, innovativen Materialien und Digitalisierung. Was und wie sich die Branche bewegt, zeigen über 150 Aussteller aus 24 Nationen am 16. und 17. Mai auf der Insulation Expo Europe (IEX) in Köln. Sie präsentieren die ganze Bandbreite an technischen Isolierungen in Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz.

Die Messe ist europaweiter Branchentreffpunkt für Isolierunternehmen, TGA-Planer, Anlagenbauer, Architekten, Energiebeauftragte und Facility Manager. Dabei reicht das Ausstellungsspektrum von Dämmstoffen und Dämmsystemen für die technische Wärme- und Kältedämmung über Produkte für den Schall- und vorbeugenden Brandschutz, bis hin zu Werkzeugen, Maschinen, Messgeräten und Software-Lösungen.

Im Fokus stehen neue Materialien der Dämmstoffhersteller, die immer komplexeren Industrieanlagen gerecht werden und beispielsweise strengere Brandschutzvorschriften erfüllen. Hersteller von Maschinen kommen u.a. mit weiterentwickelten Systemen zur Produktion von Dämmstoffen zur IEX und setzten auf die zunehmende Digitalisierung bei der Be- und Verarbeitung.

Weiterführende Fachforen

Darüber hinaus präsentieren Aussteller in Fachvorträgen die aktuellen Trends und Branchenthemen. Im Fokus stehen neue Produktentwicklungen hochdämmender Materialien, Brandschutz, die Digitalisierung von Produktion und Verarbeitung, Mess- und Berechnungsprozesse von energieeffizienten Dämmungen sowie konkrete Energie-Einsparpotentiale in der Industrie. Aber auch Arbeitssicherheit, Haftungsrisiken für Isolierunternehmer und Entsorgungsvorschriften sind Themen der Vorträge. Zudem wird die European Industrial Insulation Foundation (EiiF) auf der IEX die neuesten Zahlen und Erkenntnisse der in den Jahren 2016-2017 durchgeführten TIPCHECK Energie-Audits vorlegen.

Europameisterschaft der Isolierer 2018

Auch die besten Isolierer aus neun europäischen Ländern treffen sich auf der IEX, um den Europameister des Isolierhandwerks zu küren. Bei der „FESI Insulation Apprentice Championship“ im Rahmen der Messe zeigen Auszubildende die hohen Standards in der Isolierung und den Verkleidungsarbeiten für die Kälte- und Wärmeisolierung sowie den Schall- und Brandschutz. Die Aufgabe: Ein Dummy muss mit unterschiedlichen Dämm-Materialien ummantelt werden. Organisiert wird die Meisterschaft von der FESI (Fédération Européenne des Syndicats d’Entreprises d’Isolation), dem Dachverband der europäischen Isoliererfachverbände. In diesem Jahr treten Teams aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Dänemark, Polen und Irland an.

Wirtschaftliches Einsparpotenzial

Das unabhängige Energieberatungsunternehmen Ecofys ermittelte bereits 2012, dass in den Industrieanlagen Europas ein gigantisches Energie- und CO2-Einsparpotenzial schlummert, das dem jährlichen Energieverbrauch von 10 Mio. Haushalten (172.200.000 MWh/620 PJ) entspricht.

Die EiiF konnte zuletzt 2016 dieses große und für die Betreiber auch wirtschaftlich hoch attraktive Einsparpotenzial von effizienten Dämmungen in Industrieanlagen in der Praxis konkret belegen: Im Rahmen ihres sogenannten TIPCHECK-Programms wurden die Dämmsysteme in rund 180 Industrieanlagen untersucht. Allein in den analysierten Produktionsbereichen ermittelten die TIPCHECK Audits ein jährliches Energieeinsparpotenzial von 750.000 MWh und eine mögliche Reduktion der CO2-Emissionen um bis zu 500.000 t.

www.insulation-expo.com