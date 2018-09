03.09.2018

Immer mehr Wasserschäden in Deutschland

Die Kosten für Wasserschäden sind im Laufe der letzten 17 Jahre (2000-2017) gestiegen. Statistische Untersuchungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zeigen, dass alle 30 Sekunden in Deutschland ein Rohr platzt, sich eine Dichtung löst oder eine Armatur leckt.

Grohe Sense und Grohe Sense Guard sind Grohes neueste intelligente Produktlösungen für das Smart Home. Der Grohe Sense Wassersensor überwacht Luftfeuchtigkeit, spürt Leckagen auf und benachrichtigt den... - © Grohe

So vermeiden Sie Wasserschäden

Daraus ergibt sich eine Erhöhung von 20 % an gemeldeten Leitungswasserschäden. Laut des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mussten im vergangenen Jahr von Versicherungen rund 2,6 Mrd. Euro erstattet werden. Mit dem Wassersicherheitssystem Grohe Sense von Grohe gibt es eine Produktlösung, die solche Schäden verhindern kann. Der Wassersensor des Systems misst die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit, erkennt Wasseransammlungen und alarmiert, wenn Messwerte ungewöhnlich hoch oder niedrig sind. Grohe Sense Guard geht noch einen Schritt weiter: Direkt an die Hauptwasserleitung installiert, kann es die Wasserzufuhr automatisch stoppen, wenn beispielsweise eine Leckage entdeckt wurde.

Wasserschäden häufen sich besonders im Bestand

Laut GDV werden die meisten Wasserschäden durch platzende Rohre in 40 bis 45 Jahre alten Gebäuden gemeldet. Auf 1.000 Verträge kommen 77 Schäden. Häuser bis zu 15 Jahren sind auf Grund ihres Alters seltener betroffen. Hier werden nur 15 Wasserschäden verzeichnet. Dennoch gilt, je jünger das Gebäude desto höher die Schadenssumme. Im geografischen Schadensvergleich schneidet der Westen Deutschlands im Gegensatz zum Osten deutlich schlechter ab. Eine Ursache für das starke Gefälle ist das unterschiedliche Alter der Leitungssysteme. In Ostdeutschland sind nach der Wiedervereinigung viele Gebäude saniert worden. Schäden sind daher vergleichsweise seltener.

Innovative Produkte für ein smartes Zuhause

Laut einer aktuellen IfS Studie zählen Rohrbrüche nicht zu den Hauptursachen von Wasserschäden. Gut 25 % werden durch poröse Verbindungsstücke oder Dichtungen hervorgerufen. Knapp dahinter (24 %) liegen defekte Geräte oder Bauteile. Rohrbrüche, die häufig eine versteckte Gefahr darstellen, sind in 20 % der Fälle für feuchte Wände, Böden und Schimmel verantwortlich. Neben der fachgerechten Montage, bietet das intelligente Wassersicherheitssystem von Grohe zusätzlichen Schutz. Grohe Sense ist ein zuverlässiger Wassersensor: Einfach auf dem Fußboden platziert, kann dieser durch Sensoren an seiner Unterseite Wasseransammlungen erkennen. Sobald diese beispielsweise wegen eines Lecks oder Wasserschadens mit Wasser in Kontakt kommen, gibt das System nicht nur Warnsignale ab, sondern sendet auch Warnungen über die Ondus App direkt auf das Smartphone. An der Hauptwasserleitung eines Hauses professionell vom Fachmann angebracht, funktioniert Grohe Sense Guard als ein smartes Kontrollgerät. Im Falle eines Wasserschadens erkennt es Rohrbrüche und entdeckt selbst kleinste Leckagen. Des Weiteren misst das Gerät die Systemtemperatur zur Indikation von Frostgefahr und stoppt die Wasserzufuhr automatisch.

Wassersicherheitsexperte werden und Kundenvertrauen stärken

Neben alten Rohrleitungen und porösen Dichtungen, sind Installationsfehler eine häufige Ursache für Wasserschäden. Laut ifs sind fast 40 % der Wasserschäden dadurch entstanden. Mangelndes Fachwissen von Heim- und Aushilfshandwerkern führen beispielsweise zu undichten Rohrverbindungen, leckenden Warmwasserspeichern oder falsch montierten Armaturen. Besonders gefährlich: Bei vielen Unterputz-Montagen werden Leckagen nur unzureichend oder gar zu spät entdeckt. Eine fachgerechte Installation ist deshalb besonders wichtig. Aus diesem Grund bietet Grohe Installateuren ein umfassendes Onlinetraining an. Hier besteht die Möglichkeit sich zum Wassersicherheitsexperten ausbilden zu lassen. Zudem unterstützt die Marke mit einem themen- und produktorientierten Training rund um das Thema Wasserschäden. Die Installation des Systems wird durch Videos und Anleitungen detailliert erklärt. Das Onlinetraining steht kostenfrei unter training.grohe.com zur Verfügung. Um Grohe Sense und Grohe Sense Guard für Installateure greifbarer und damit lukrativ zu machen, bietet der Hersteller ein attraktives Starterangebot bestehend aus einem Wassersicherheitskit im praktischen Koffer. So hat der Installateur die Produkte zum Direkteinbau beim Kunden beispielsweise nach einem Wasserschaden im Auto sofort verfügbar. Installateure, die am Starterangebot teilnehmen, werden auf der Plattform find-installer.grohe.com sowie in der Ondus App als Wassersicherheitsexperten registriert und in ihrer Umgebung angezeigt, sobald Verbraucher auf dieser Homepage nach Fachpersonal vor Ort suchen.

