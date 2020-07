28.07.2020

interbad auf 2021 verschoben

Die Messe Stuttgart hat gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V. und in Rücksprache mit Ausstellern und Partnern sich dazu entschieden, die interbad auf den 21. bis 24. September 2021 zu verschieben.

Die nächste interbad findet vom 21. bis 24. September 2021 statt. - © Landesmesse Stuttgart GmbH | interbad

Die interbad wäre im Herbst die erste Branchenplattform im Bereich Schwimmbad, Sauna und Spa gewesen, die seit den Corona-Beschränkungen geplant war und nach den gegenwärtigen Lockerungen unter Auflagen hätte stattfinden können. Dazu wurde ein Hygiene- und Sicherheitskonzept für eine sichere Durchführung entwickelt. Situationsbedingt herrscht in Deutschland und auch international Unsicherheit bei vielen Ausstellern, die sich zuletzt in Absagen bemerkbar machte. Diese Entwicklung schlug sich trotz intensiver Vorbereitungen in der Nachfrage und Buchungslage der interbad nieder. Die Gespräche, die die Messe Stuttgart mit Ausstellern der interbad geführt hat, haben gezeigt, dass keine hinreichende Basis für eine interbad in diesem Jahr besteht.

Neuer Termin für die interbad

Die Messe Stuttgart sieht sich daher gezwungen, die interbad auf den 21. bis 24. September 2021 zu verschieben. „Unser Ziel ist es, eine erfolgreiche Messe zu gestalten. Eine, zu der wir Aussteller und Besucher aus den Bereichen Schwimmbad, Sauna und Spa unbeschwert begrüßen und auf der gewinnbringende Geschäftskontakte geschlossen werden“, sagt Andreas Wiesinger, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart. Dies sei derzeit nicht verlässlich realisierbar. „Die Entwicklungen bedauern wir sehr, denn damit verliert die Branche in diesem Jahr ihre zentrale Plattform zum Austausch, die nach den Monaten der Coronakrise wichtig gewesen wäre.“

Diese Entscheidung wurde im engen Austausch und in einvernehmlichen Gesprächen mit der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V., Partnern und Ausstellern getroffen. „Es ist bedauerlich, dass die interbad 2020 nicht stattfinden kann, jedoch stehen wir als Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V. mit der Landesmesse Stuttgart GmbH voll und ganz hinter der Entscheidung. Mehr noch: Die Entscheidung zeugt von großer Sorgfalt, Weitblick und Rücksicht auf die Belange der Aussteller und Besucher. Darüber hinaus arbeiten wir an einer konzeptionellen Weiterentwicklung, in der digitale Angebote die Ausstellung und das Programm der interbad 2021 erweitern werden", so Berthold Schmitt, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V.

Auch Prof. Dr. Carsten Sonnenberg, Präsident des Deutschen Sauna-Bundes e. V. stellt fest: „Wir unterstützen die interbad und werden unser ganzes Engagement dafür einsetzen, um in 2021 an die Erfolge der letzten interbad-Messen anzuknüpfen.“

Die nächste interbad findet im vom 21. bis 24. September 2021 statt. Die turnusmäßig für das Jahr 2022 geplante interbad wird 2023 in Stuttgart stattfinden.

www.interbad.de