20.02.2019

ISH 2019: 10 Jahre Blue Responsibility

Seit der ISH 2009 informieren führende deutsche Markenhersteller mit der Initiative Blue Responsibility über einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser. Dabei stehen Themen wie die Trinkwasserhygiene, die Verwendung umweltfreundlicher Materialien sowie innovative Produktentwicklungen im Mittelpunkt.

Seit 10 Jahren steht der nachhaltige Umgang mit Wasser bei der Initiative Blue Responsibility im Mittelpunkt. - © Blue Responsibility / VDMA Weitere Beiträge zu diesem Artikel Informationsplattform rund ums Wasserwissen: www.blue-responsibility.net

Deutsche Sanitärhersteller setzen auf Nachhaltigkeit

Zu ihrem zehnjährigen Jubiläum stellt die Initiative Blue Responsibility auf der ISH am gemeinsamen Stand mit dem VDMA in Halle 4.0, Stand B02 ihre Fokusthemen vor: Sie informiert über alle Facetten nachhaltiger Sanitärlösungen, klärt Vorurteile zum Thema Wassersparen auf und unterstreicht somit das Know-how der deutschen Sanitärindustrie. Denn Nachhaltigkeit im Sinne von umweltbewusstem Umgang mit Ressourcen und innovativen Herstellungsprozessen hat nichts an ihrer Aktualität verloren.

Seit 10 Jahren steht Nachhaltigkeit im Fokus

Um den nachfolgenden Generationen mindestens die gleichen Ressourcen zur Verfügung stellen zu können, handeln die Qualitätshersteller der Initiative vorausschauend: Mit Ihrem Know-how in Sachen Material, Technik und Design bieten sie umweltfreundliche Produkte und Lösungen, die über viele Jahre zuverlässig sind und gefallen. Das Bewusstsein für nachhaltige Sanitärlösungen in Fachkreisen und in der Öffentlichkeit schärft die Informations- und Aufklärungskampagne Blue Responsibility seit zehn Jahren – mit einem klaren Blick in die Zukunft.

