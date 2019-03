06.03.2019

ISH 2019 wappnet sich gegen Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel stellt Unternehmen weiterhin vor große Herausforderungen, so auch die SHK-Branche. Die Messe Frankfurt hat sich gemeinsam mit den Trägern der ISH diesem Thema intensiv gewidmet. Das Ergebnis: Career@ISH, ein besonderes Angebot der Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Klima zur Förderung von Fach- und Nachwuchskräften in der Branche.

Die Fragen, die sich die SHK-Branche in Bezug auf den Fachkräftemangel stellen, sind vielfältig. Wie führe ich den Nachwuchs an die SHK-Branche heran? Welche Maßnahmen lassen sich dafür am besten umsetzen? Woher bekommt man qualifizierte Jugendliche? Viele dieser Themen greift das weltgrößte SHK-Branchentreffen, die ISH in Frankfurt am Main, vom 11. bis 15. März 2019, auf. Unter Career@ISH finden Aussteller und Besucher ein vielfältiges Angebot zu unterschiedlichen Themen rund um die Aus- und Weiterbildung sowie im Zusammenhang mit beruflichen Veränderungen vor. Diese Aktionen wurden von der Messe Frankfurt gemeinsam mit den Trägern der ISH, dem Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), dem Fachverband Gebäude-Klima (FGK), dem VdZ – Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik sowie dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), entwickelt.

Angebote für SHK-Nachwuchs

Erstmals bietet die ISH für den SHK-Nachwuchs, ausgeführt von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU), Arbeitssicherheitsseminare an. Azubis bekommen wichtige Informationen über die Themen Unfallverhütung und Arbeitsschutz nicht in der Berufsschule, sondern während der Messe vermittelt. Zusätzlich zu diesem Seminar können die Lehrlinge ihr Know-how an verschiedenen Ausstellerständen im Rahmen eines Übungsparcours bei Young Competence live unter Beweis stellen.

Während der ISH Championship zeigen sechs bereits ausgelernte junge Gesellen ihr Können. An drei Tagen treten diese SHK-Youngster im Wettkampf gegeneinander an. Der Gewinner dieser Challenge wird am Donnerstag als ISH-Champion ausgezeichnet und erhält ein Preisgeld von 4.000 EUR.

Forum für Start-ups

Neben dem Thema Fachkräftemangel erreichen weitere Veränderungen die SHK-Branche. Neue Richtlinien und Vorgaben für den Klima- und Ressourcenschutz fordern die Industrie häufig heraus, in schnelleren Zeitabständen neue, effiziente Produkte zu entwickeln. Soll man daher in die eigene Forschung und Entwicklung investieren oder Ideen und Know-how über junge, innovative Start-ups einkaufen? Das neue Areal Start-up@ISH schafft erste Berührungspunkte: Insgesamt 28 junge, innovative Start-ups aus der SHK-Branche präsentieren ihre Ideen, Produkte und Geschäftsmodelle und bieten Entrepreneuren und der SHK-Industrie die Chance, sich miteinander zu vernetzen und Impulse weiterzutragen.

Zusätzlich regen Netzwerkveranstaltungen am Dienstag und Donnerstag, umfangreiche Wissensvermittlungsprogramme sowie ein Speeddating-Event den Austausch zwischen den jungen Unternehmen, Austellern und Besuchern an.

Hochschulen präsentieren sich

Auf dem Areal Campus@ISH vermitteln mehrere Hochschulen auf einer eigenen Standfläche die Kompetenzen ihrer branchenspezifischen Studiengänge und stellen ihre Projekte vor. Gleichzeitig wird mit dem Start der ISH das neue Onlineangebot der ISH-Jobbörse gelauncht. Ausstellende Unternehmen können auf dem Portal www.ish-jobs.com ihre Jobvakanzen einstellen. Zudem eröffnet es Fachkräften die Möglichkeit, ihr Profil zu veröffentlichen und in der Jobbörse miteinander in Kontakt zu treten.

Die Messe Frankfurt initiierte in Zusammenarbeit mit den Trägerverbänden der ISH diese Projektvielfalt, um auf die hohe Attraktivität und Zukunftsfähigkeit der SHK-Branche hinzuweisen und ihr Know-how der jungen Generation zugänglich zu machen.

www.ish.messefrankfurt.com