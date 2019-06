05.06.2019

IWO lädt zum Erfahrungsaustausch ein

Rund 1.000 Teilnehmer bundesweit – die Erfahrungsaustausche, die das Institut für Wärme und Oeltechnik (IWO) anbietet, gehen 2019 in die nächste Runde: In zahlreichen Städten finden die Veranstaltungen statt, in diesem Jahr werden sie um einzelne Fachschulungen von IWO-Fördermitgliedern für Mitarbeiter von speziellen Fachbetrieben erweitert.

Schwerpunktthemen der „IWO-Erfahrungsaustausche Heizöllagerung“ sind die Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) 791-2 und die Anforderungen im vorbeugenden Hochwasserschutz. Dazu werden Praktiker aus Mineralölhandel, SHK-Handwerk, Tankschutz und überwachenden Behörden sowie Sachverständige wieder an einen Tisch geholt, um regional Ideen und mögliche Lösungen für eine steigende Modernisierungsbereitschaft bei Betreibern von Öltanks zu diskutieren. Nach dem Erfahrungsaustausch der Marktpartner wird an einzelnen Veranstaltungsorten jeweils ein Tank- oder Komponentenhersteller aus dem Kreis der IWO-Fördermitglieder eine Fachschulung nach AwSV zu seinen Produkten anbieten. Damit können Fachbetriebe die seit Inkrafttreten der AwSV bestehenden Anforderungen zur regelmäßigen Qualifikation von Mitarbeitern erfüllen.

Orte und Termine

Die Erfahrungsaustausche 2019 finden von September bis Dezember auf regionaler Ebene statt:

05.11.2019 Endingen/Emmendingen

06.11.2019 Karlsruhe

12.11.2019 Reutlingen/Riederich

13.11.2019 Heilbronn

19.11.2019 Villingen/Schwenningen

Bayern

10.09.2019 München

11.09.2019 Ingolstadt

19.09.2019 Schweinfurth

08.10.2019 Bayreuth

09.10.2019 Deggendorf/Straubing

15.10.2019 Donauwörth

16.10.2019 Nürnberg

22.10.2019 Ulm

23.10.2019 Memmingen

24.10.2019 Potsdam

Hamburg

06.11.2019 Harburg

Hessen

27.08.2019 Bad Nauheim

28.08.2019 Fulda

17.09.2019 Kassel

19.09.2019 Uelzen

24.09.2019 Bremen

25.09.2019 Osnabrück

23.10.2019 Hannover

30.10.2019 Braunschweig

14.11.2019 Göttingen

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier. Die Teilnahme ist kostenfrei.

www.zukunftsheizen.de