27.06.2018

Jan Peter Tewes ab Oktober bei Ideal Standard

Ab dem 1. Oktober 2018 ist Jan Peter Tewes Vice President Commercial und Mitglied des Executive Management Teams bei Ideal Standard International.

Ideal Standard International ernennt mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 Jan Peter Tewes zum Vice President Commercial und Mitglied des Executive Management Teams. Er wird die Gesamtverantwortung für alle kommerziellen Aktivitäten der Gruppe mit Sitz in Brüssel übernehmen. Jan Peter Tewes berichtet in dieser Funktion an den Chief Executive Officer, Torsten Türling.

Neue Herausforderung für Jan Peter Tewes

Jan Peter Tewes verfügt über langjährige Erfahrungen in Managementfunktionen bei führenden Unternehmen der Sanitärbranche und Gebäudetechnik. Zuletzt war er als President Building Solutions Europe bei Uponor tätig. Zuvor bekleidete er über zehn Jahre lang verschiedene Führungspositionen in Vertrieb und Marketing bei Grohe, zuletzt als Chief Marketing Officer.

Bei Ideal Standard International wird er die Gesamtverantwortung für den Vertrieb, das Product Category Management und das Marketing übernehmen und maßgeblich dazu beitragen, das Wachstum des Unternehmens in seiner nächsten Entwicklungsphase zu beschleunigen.

Zur Ernennung von Jan Peter Tewes sagt CEO Torsten Türling: „Ich freue mich sehr, Jan Peter Tewes für unser Management-Team bei Ideal Standard zu gewinnen. Seine umfangreiche Erfahrung und seine Führungsqualitäten sind für uns bei der Weiterentwicklung des Unternehmens höchst wertvoll. Ideal Standard hat über seine lange Historie immer wieder seinen Führungsanspruch bei Innovation und Design unter Beweis gestellt. Mit Jan Peter Tewes wollen wir unser Unternehmen stärker auf Wachstum ausrichten, unser Markenprofil schärfen und unseren Kunden noch bessere Lösungen anbieten, einschließlich innovativer Services auf Basis digitaler Anwendung“

