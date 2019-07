02.07.2019

Jetzt mitmachen beim Geberit One Quiz

Geberit will im Rahmen einer Online-Quiz-Serie das Badkonzept Geberit One mit allen Bauprofis und SHK-Spezialisten feiern: Teilnehmer können ihre Geschicklichkeit bei Mini-Games unter Beweis stellen oder ihr Wissen in Multiple-Choice-Fragen vom 1. Juli bis 31. Oktober testen. Der Hauptgewinn: ein Wochenendtrip nach Island.

Gespielt wird auf dem Smartphone oder Tablet-PC. Im Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Oktober 2019 gibt es drei Spielrunden, in denen zahlreiche Preise verlost werden. Mit jedem erfolgreich absolvierten Quiz qualifizieren sich die Spieler zusätzlich für den großen Hauptpreis – ein Wochenendtrip für zwei Personen nach Island.

Quiz feiert Meilenstein im Bäderbau: Geberit One

Das neue Badkonzept Geberit One vereint sanitärtechnisches Know-how und Designkompetenz zu einem Meisterstück im Bad. Geberit One umfasst alle Bereiche im Bad: den Waschplatz, die Dusche und das WC. Grund genug, sich auch spielerisch und über einen längeren Zeitraum hinweg mit diesem wegweisenden Badkonzept zu befassen. Das Geberit One Quiz bringt Teilnehmern bei jeder Spielrunde unterschiedliche Komponenten des Badkonzepts näher.

Übung macht den Meister

Nicht jeder wird gleich beim ersten Spielen ein Top-Resultat von 100 % erreichen – mit etwas Training sind aber alle Quizrunden gut zu meistern. Ob Wissensfragen oder Geschicklichkeitstraining, die Mini-Games können zur Verbesserung der Spielergebnisse beliebig oft wiederholt werden. Je besser das Ergebnis, desto höher sind die Gewinnchancen für das jeweilige Spiel.

Chancen zusätzlich verbessern

Wer in einer Spielrunde ein Ergebnis von 60 % und mehr erreicht oder mindestens fünf Fragen richtig beantwortet, kann sich registrieren und erhält damit die Chance auf einen der ausgelobten Preise. Das können zum Beispiel Kunst-Editionen einer WC-Betätigungsplatte, VIP-Eintrittskarten zu einem Sportevent oder hilfreiche Werkzeuge für die Baustelle sein. Mit der Registrierung qualifizieren sich die Spieler automatisch auch für die Verlosung des Hauptpreises – den Wochenend-Trip nach Island.

Mit sehr guten Ergebnissen können bis zu vier Gewinnchancen pro Runde erspielt werden. Wer an allen Mini-Games teilnimmt, erhöht ebenfalls seine Losanzahl. Durch die persönliche Weiterempfehlung des Geberit One Quiz im Kollegen- und Bekanntenkreis kann der eigene Name zusätzlich bis zu zehn Mal im Lostopf für den Hauptgewinn landen. Teilnehmer erhalten dazu nach der Registrierung einen Link mit einem Code, den sie an ihre Kontakte versenden können.

Online-Quiz läuft bis 31. Oktober

Die aktuelle Runde des Gewinnspiels läuft vom 1. Juli bis 31. August 2019. Es folgt eine weitere vom 1. bis 30. September sowie die letzte vom 1. bis 31. Oktober 2019. In jeder Runde können sich Teilnehmer einmalig mit ihrem erspielten Ergebnis registrieren und gewinnen. Es lohnt sich also, regelmäßig auf www.geberit.de/quiz vorbeizuschauen und mitzumachen.

www.geberit.de