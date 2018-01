26.01.2018

Junkers Bosch stärkt Warmwasser-Geschäft

Junkers Bosch hat die Übernahme des Geschäfts mit Elektro-Warmwasserbereitern von der BSH Hausgeräte GmbH abgeschlossen und sein Portfolio mit elektrischen Warmwasserbereitern erweitert. Die bisher unter der Marke Siemens vertriebenen Warmwassergeräte tragen jetzt das Bosch-Logo.

Das breite Sortiment an Geräten zur elektrischen Warmwasserbereitung ergänzt das bestehende Angebot an Gas-Durchlauferhitzern. „Das Geschäftsfeld Warmwasser ist sehr aussichtsreich, aber auch sehr vielfältig“, sagt Alexander Wuthnow, Vertriebsleiter von Junkers Bosch Deutschland. „Mit den neuen Elektro-Durchlauferhitzern und Elektro-Warmwasserspeichern kommen jetzt weitere wichtige Produktsegmente in unser Warmwasser-Portfolio. Davon profitieren besonders unsere Partner im Sanitär-, Heizung- Klima- sowie Elektrofachhandwerk, die nun noch gezielter auf die Bedürfnisse der Anwender eingehen können“, so Wuthnow.

Smart Home, Komfort und Hygiene als Treiber

Vor allem die Trends zur Elektrifizierung, zum intelligenten Energiemanagement sowie zum vernetzten Smart-Home machen Lösungen zur elektrischen Warmwasserbereitung nach Ansicht der Bosch Thermotechnik GmbH immer interessanter und beliebter. Weitere Treiber seien die Dezentralisierung der Energiebereitstellung sowie ein höherer Komfortanspruch bei Haus- und Wohnungsbesitzern. Zudem verursacht ein Elektro-Warmwasserbereiter wegen der direkten Anbindung an die Zapfstelle kaum Wärmeverluste. Und letztlich ist auch der Hygiene-Aspekt ein Entscheidungskriterium, denn dezentrale Warmwasser-Lösungen minimieren das Risiko von Legionellen oder Stagnation in warmwasserführenden Leitungen, heißt es weiter aus Wernau.

Breites Portfolio

Junkers Bosch bietet nach eigenen Angaben nun für nahezu alle Anwendungen in Küche, Dusche und Bad sowie an Handwaschbecken aller Art die passenden Lösungen zur elektrischen Warmwasserbereitung an: Das Portfolio im Segment elektrische Warmwasserbereitung umfasst elektrische und hydraulische Durchlauferhitzer mit einem Leistungsbereich von 12 bis 27 kW, Klein-Durchlauferhitzer (3,5 bis 7,2 kW) und Kleinspeicher mit einem Speichervolumen zwischen fünf und 15 l, Kochendwasser-Bereiter sowie Wand- und Standspeicher mit einem Speichervolumen von 30 bis 400 l.

Innovative Technik

Laut Hersteller entsprechen die Elektro-Durchlauferhitzer der Tronic-Serie bereits den Vorgaben der verschärften Ökodesign-Richtlinie hinsichtlich Energieeffizienz und sind mit der höchsten Energieeffizienzklasse A ausgezeichnet. Der elektrische Durchlauferhitzer Tronic 8500 verfügt zudem über die Aquastop-Technologie, die wie bei Waschmaschinen oder Geschirrspülern Wasserschäden verhindert.

