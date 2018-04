03.04.2018

Kesseltausch NRW startet erneut

Die beliebte Aktion Kesseltausch NRW startet erneut am 1. April 2018. bis zum 30. Juni 2018 haben SHK-Innungsfachbetriebe in NRW die Gelegenheit ihren Kunden einen Bonus von 200 Euro auf Gasbrennwertgeräte zu verschaffen.

Ab dem 3. April werden die eingehenden Anträge in der Geschäftsstelle des Fachverbandes SHK NRW bearbeitet. - © Fachverband Sanitär Heizung Klima NRW Weitere Bilder

Nach einem Jahr Auszeit geht die Aktion Kesseltausch NRW vom 1. April bis 30. Juni 2018 in die 4. Auflage. SHK-Innungsfachbetriebe in NRW haben wieder die Gelegenheit, ihren Kunden einen Bonus von 200 Euro (inkl. MwSt.) auf ein Gasbrennwertgerät zu verschaffen. Industriepartner sind erneut Brötje, Buderus, Viessmann und Wolf. Neu mit an Bord ist Junkers. Unterstützt wird die Kampagne von der BDEW-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen und dem NRW-Landesfachverband der Schornsteinfeger.

Fast 12.000 getauschte Altgeräte

Dreh- und Angelpunkt der Aktion ist der Heizungsfachbetrieb, denn er ist Ansprechpartner des Kunden und berät, plant, kauft, installiert und wartet. Im Kampagnenjahr 2016 haben in vier Monaten 1.085 Fachbetriebe aus 57 Innungen mitgemacht. „In den kommenden drei Monaten hoffen wir auf weit mehr Innungsmitglieder als bislang, die Kesseltausch NRW zu ihrer Kundenaktion machen“, erklärt die projektverantwortliche Marketing-Referentin, Nina Esche, und ergänzt: „Dafür stellen wir umfangreiches Werbematerial kostenlos zur Verfügung, darunter auch einen neuen Film für die Bewerbung in Sozialen Medien und auf Firmenwebsites.“ Die Chancen für eine erfolgreiche Aktion 2018 stehen gut, da sie mittlerweile bekannt und gelernt ist. Zudem wird das Handwerk bei der Verteilung des Kampagnenmaterials durch die teilnehmenden Hersteller, Versorgungsunternehmen und Schornsteinfeger kräftig unterstützt.

Mit bislang 11.600 getauschten Altgeräten ist Kesseltausch NRW eine der erfolgreichsten Aktionen des Fachverbandes SHK NRW. Laut Aussage des Kampagnenpartners NRW-Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V (BDEW NRW) sind rund ein Drittel aller Heizkessel in Deutschland über 20 Jahre alt und damit technologisch zu veraltet, um effizient zu heizen.

Bernd Schöllgen, Landesinnungsmeister des Fachverbandes SHK NRW, formuliert es aus unternehmerischer Sicht folgendermaßen: „Für jeden Fachbetrieb, der Heizungen baut, ist der Kesseltausch ein einfaches und lohnenswertes Geschäft, das mit dieser Aktion nun einen weiteren Anreiz erfährt. Ich kann meinen Kollegen nur empfehlen, sich zu informieren und den Kampagnenantrag bei jedem Erstgespräch griffbereit zu haben.“

Wichtige Bedingungen im Überblick

Ausschließlich SHK-Innungsfachbetriebe aus NRW

Einbauort NRW

Prämie 200 Euro (168,07 EUR netto zzgl. 31,93 EUR MwSt.)

1 Gerät pro privatem Haus-/Wohnungseigentümer

Antrag auf Teilnahme an der Kampagne „Kesseltausch NRW“ muss im Kampagnenzeitraum vor Bestellung/ Lieferung/Einbau des Gasbrennwertgerätes gestellt & vom FV SHK NRW positiv beschieden werden.

www.kesseltausch-nrw.de