15.07.2020

Klimageräte unbesorgt betreiben

Klimageräte sorgen für angenehm temperierte und entfeuchtete Luft in Wohn- und Geschäftsräumen. Derzeit wird immer wieder die Frage gestellt, ob diese Geräte Coronaviren im Gebäude verteilen können. Das Umweltbundesamt (UBA) gibt hier Entwarnung.

Dezentrale Klimageräte, die nur einzelne Räume in einer Wohnung kühlen und entfeuchten, übertragen keine Viren von einem Raum in andere Bereiche des Gebäudes. Auch eine Vermehrung von Coronaviren im Klimagerät schließt das UBA aus, da Viren zu ihrer Vermehrung Wirtszellen brauchen, beispielsweise menschliche Zellen. Betreiber können also unbesorgt mithilfe der Raumklimageräte die Raumluft kühlen und entfeuchten.

Wichtig ist jedoch, gleichzeitig eine effektive Lüftung sicherzustellen, um die Virenlast im Raum möglichst gering zu halten. Hierzu bieten sich idealerweise Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung an. Dabei empfiehlt der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK), diese unbedingt mit einem hohen Außenluftanteil zu betreiben. Ist keine mechanische Lüftung vorhanden, sollte ausgiebig über die Fenster gelüftet werden.

www.fgk.de