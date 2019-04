24.04.2019

KME-Produktbereiche Rohre und Messing an Hailiang verkauft

Zum 1. April 2019 hat die Hailiang Group, einer der führenden chinesischen Hersteller von Kupferrohren und Stangen aus Kupferlegierungen, das europäische Messing- und Rohrgeschäft der KME-Gruppe (Osnabrück) übernommen. Neben den Standorten in Berlin und Menden gehören dazu weitere Gesellschaften und Werke in Italien, Frankreich und Spanien.

Leiten die neuen HME-Unternehmungen: Franz Thiele (re.), Kenner des europäischen Kupferrohrmarktes, als CEO European Operations und Geschäftsführer der HME Copper Germany GmbH, sowie Dr. Jens-Uwe Heitsch

„Für das nun als HME Copper Germany GmbH firmierende Rohrwerk in Menden und die künftige HME Brass Germany GmbH in Berlin, die aus den ehemaligen KME-Aktivitäten entstanden sind, bedeutet dieses Engagement eine nachhaltige Stärkung des operativen Geschäftes, das durch entsprechende Investitionen perspektivisch noch viel Entwicklungs­potenzial hat“, sagt Franz Thiele, CEO European Operations der HME-Gruppe und Geschäfts­führer der HME Copper Germany GmbH (Menden). Thiele hat viele Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Führungs­positionen bei KME und gilt als Kenner insbesondere des Rohr­leitungsgeschäftes für die Technische Gebäude­ausrüstung und für industrielle Anwendungen.

An der Spitze der HME Brass Germany GmbH (Berlin), die aus der früheren KME Brass Germany GmbH hervorgeht und in der große Teile des Messing­-Geschäftes gebündelt sind, steht seit dem 1. April Dr. Jens-Uwe Heitsch. Er verfügt über umfangreiche internationale Erfahrungen in der Entwicklung von produzierenden Unternehmenseinheiten im Metallgeschäft. Mit diesem Hintergrund übernimmt Heitsch zugleich die Funktion des COO European Operations.

Führende Marktposition ausbauen

Die Hailiang Group ist eines der größten Privatunternehmen in China. Zum Portfolio des Konzerns – mit etwa 9 Mrd. Euro Jahresumsatz und 21.900 Mitarbeitern – gehören neben dem Kupferrohr- und Messingstangengeschäft unter anderem ein landesweit aktives Bau­unternehmen sowie Unternehmen aus der Finanzwirtschaft, der Nahrungsmittelindustrie und dem Bildungswesen.

Das Geschäftsfeld Rohre und Messingstangen mit den neu gegründeten HME-Unternehmungen in Europa wird durch das an der Shenzhen Stock Exchange gelistete Tochterunternehmen Zhejiang Hailiang Co. Ltd. repräsentiert. Der Hersteller und Exporteur gilt als einer der größten Produzenten hochwertiger Kupferrohre und Messingstangen weltweit.

Franz Thiele sagt dazu: „Mit einem vergleichbaren Produktprogramm und entsprechenden Fertigungs­straßen in den asiatischen Märkten aktiv, weiß Hailiang die an den HME-Standorten vorhandene Expertise der mehr als 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gut einzuschätzen. Die Übernahme der Produktbereiche Kupferrohr und Messing durch die Hailiang Group ist damit für uns eine hervorragende Chance, unsere führende Marktposition in Europa auf hohem Niveau weiter auszubauen.“

Bewährte Strukturen bleiben erhalten

Als bewährte Grundlage für diese strategischen Optionen werden die bestehenden Geschäftsaktivitäten in den übernommenen Konzerngesellschaften uneingeschränkt fortgeführt. Dies betrifft die bekannten Rohr-Marken Sanco, Wicu und Tectube mit Produktion und Vertrieb in Deutschland ebenso wie die organisatorischen Strukturen: Als Leiter Vertrieb für Hausinstallations- und Industrierohre ist weiterhin Martin Gerlach am Standort Menden verantwortlich. Der Vertrieb für Hausinstallations- und Kälte/Klimarohr unter Leitung von Volker Knost und Holger Wellmann ist auch künftig in Osnabrück.

www.hmemetal.com

www.hailiangstock.com