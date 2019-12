23.12.2019

Know-how-Reihe zu Luftfeuchtigkeit in Räumen

Aktuelles und tiefes Fachwissen vermittelt Testo in seiner fünfteiligen Know-how-Reihe rund um die unterschätzte Messgröße Feuchtigkeit.

Feuchtigkeit ist in der Gebäudetechnik und im SHK-Handwerk einer der meist unterschätzen Messparameter. Wie sich Feuchte auf das Raumklima auswirkt und welche Rolle sie in der Normen-Landschaft in Deutschland und Europa aktuell spielt – diesen Fragen stellt sich die neue Know-how-Reihe „Feuchtigkeit – die unterschätze Messgröße“ des Messtechnik-Experten Testo. Interessierte erhalten nach Registrierung zur Know-how-Reihe fünf Beiträge per E-Mail zu diesem Thema.

Der erste Beitrag der fünfteiligen Know-how-Reihe von Testo zeigt, dass die Raumluftfeuchte für die richtige Auslegung von Lüftungs- und Klimaanlagen eine große Rolle spielt. In den folgenden Beiträgen wird die Messgröße Feuchtigkeit in deutschen Normen wie ENEV, GEG oder VDI 6022 & Co. und europäischen Normen wie der Normenreihe EN 16798 unter die Lupe genommen.

Des Weiteren wird in einem Beitrag die Frage aufgeworfen und untersucht, ob sich Luftfeuchtigkeit in Räumen als Führungsgröße eignet. Tatsächlich ist dieser Parameter bei der Planung einer Lüftungs- oder Klimaanlage selten die maßgebliche Führungsgröße.

Was ist „feuchte“ Luft, wann oder warum wird sie „trocken“, wieviel Wärmeenergie steckt darin und was hat das alles mit der spezifischen Enthalpie zu tun? Aufschlüsse über die Zusammenhänge zwischen feucht, trocken, Wärmeenergie, Enthalpie liefert die Physik, genauer die Gesetze der Thermodynamik, auf die im fünften Fachbeitrag eingegangen wird.

Fachbeiträge der Know-how-Reihe im Überblick

Teil 1: Luftfeuchtigkeit in Räumen: So wichtig ist sie für ein gutes Raumklima

Teil 2: VDI 6022 & Co.: Feuchte in europäischen Verordnungen

Teil 3: ENEV, GEG & Co.: Feuchte in deutschen Verordnungen

Teil 4: Luftfeuchtigkeit in Räumen: Die neue Führungsgröße?

Teil 5: Luftfeuchtigkeit in Räumen, Thermodynamik und Enthalpie

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Fachbeiträgen und Anmeldemöglichkeit zur Know-how-Reihe finden Interessierte unter www.testo.com/de-DE/anforderung/wissensdatenbank-luftfeuchtigkeit-raeume.

www.testo.de