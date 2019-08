27.08.2019

Kongresse 2019 zur DIN 1946-6 bzw. 18017-3

Zur Veröffentlichung der Neufassung der DIN 1946-6 im September 2019 und der Angleichung der DIN 18017-3 informieren der Fachverband Gebäude-Klima e. V., FGK, der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e. V., BDH, und der Zentralverband Sanitär Heizung Klima, ZVSHK, die Fachöffentlichkeit im Rahmen von Kongressen umfassend über Neuerungen der Norm.

Die Kongresse finden in Stuttgart, am 23. Oktober 2019 im Maritim Hotel, in Berlin, am 5. November 2019 im Maritim proArte, in Frankfurt am Main, am 27. November 2019 im H4 Hotel Messe, und in Hamburg, am 12. Dezember im Marriott Hotel, statt. Die Kongresse richten sich an Planer, Architekten, Installateure, Energieberater und Fachfirmen der Wohnungslüftung.

Inhalt der Kongresse

Die jeweiligen Veranstaltungen sind in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil werden von den verantwortlichen Bearbeitern der Norm die neuen Inhalte präsentiert. Dieser Teil ist bei allen Terminen identisch. Im zweiten Teil werden Marktteilnehmer verschiedene Systeme und deren Auslegung nach der neuen Norm vorstellen. Dieser Teil variiert je nach Veranstaltungsort und ist mit unterschiedlichen Herstellern besetzt.

www.fgk.de