26.01.2021

Lixil gründet neue Business Unit für Wassersicherheit

Lixil hat die Gründung einer neuen Business Unit bekannt gegeben, die sich auf den Bereich Wassersicherheit konzentriert. Die neue SenseGuard GmbH wird von Marc Dobro geleitet, der zudem als Geschäftsführer für die neue Einheit bestellt wurde.

Marc Dobro ist seit 2013 bei Lixil tätig, derzeit als Leader M&A und Business Development. Bis dato leitete er das M&A-Team, das im vergangenen Jahr mit einer Reihe von Transaktionen, wie dem Verkauf von Permasteelisa, das Lixil-Portfolio deutlich fokussiert und umgestaltet hat. Die neue Geschäftseinheit wird ihren Sitz in Düsseldorf haben und weltweit in den wichtigsten Märkten präsent sein. Dabei wird sie sich auf neue Geschäftsmöglichkeiten, vor allem mit der Versicherungsbranche, konzentrieren.

Wassersicherheitsgeschäft von Lixil auf Wachstumskurs

„Der Geschäftsbereich SenseGuard ist nun bereit, in die nächste Wachstumsphase überzugehen. Wir sind zuversichtlich, dass die neue operative Struktur und die neue Führung uns ermöglichen werden, uns weiterzuentwickeln und neue Chancen zu nutzen“, sagte Yugo Kanazawa, Leader Digital Lixil. „Marcs Expertise in den Bereichen Business Development und Investor Relations sowie sein starkes Netzwerk an Kontakten in unserer Branche und in der Finanzwelt werden dazu beitragen, den zukünftigen Wachstumspfad des SenseGuardGeschäfts zu stärken.“

Marc Dobro fügte hinzu: „Das SenseGuard-Geschäft spielt eine wichtige Rolle in der digitalen Transformation von Lixil. Es zeigt, wie wir digitale Möglichkeiten nutzen können, um jedem Haushalt smartes Wassermanagement zu ermöglichen und zugleich ein beruhigendes Sicherheitsgefühl zu verschaffen. Die Einführung eines datengesteuerten Ansatzes ermöglicht uns, neue Geschäftsmodelle zu etablieren und mit neuen Stakeholdern zusammenzuarbeiten. SenseGuard setzt sich zum Ziel, der führende Anbieter für die Vermeidung von Wasserleckagen in Haushalten weltweit zu werden und den Wandel für nachhaltige Wassermanagementlösungen voranzutreiben. Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit meinen neuen Kollegen, die eine große Motivation und Leidenschaft für das Unternehmen zeigen.“

Das Wassermanagement-System Grohe Sense

Das Grohe Sense Wassermanagement-System ist eine intelligente Lösung zur Reduzierung von Wasserschäden. Alle 30 Sekunden kommt es in Deutschland zu einem Wasserschaden durch defekte Wasserleitungen. SenseGuard überwacht die Luftfeuchtigkeit, erkennt Wasserleckagen, gibt Warnungen aus und schaltet die Wasserversorgung automatisch ab. End-to-End-Services, die auf die Bedürfnisse von Versicherern zugeschnitten sind, und datengesteuerte Lösungen tragen zur starken Attraktivität für Versicherungsunternehmen bei. Unternehmen, die das Wassermanagementsystem anbieten, können ihre Schadenskosten drastisch reduzieren, ihre Rentabilität verbessern und ihre Kundenbindung erhöhen.

www.lixil.com