11.07.2018

Mapress: Die besten Anwendungsstorys gewinnen

„Sie pressen Rohrverbindungen? Dann teilen Sie Ihr spannendstes Projekt!“ – so klingt der Aufruf des Herstellers Geberit, der dazu auffordert, erforlgreiche Mapress-Projekte online einzureichen. Für die besten Anwendungsstorys stehen attraktive Preise bereit.

Geberit Mapress Rohrsysteme zum Pressen sind heutzutage nahezu unverzichtbarer Bestandteil einer zuverlässigen Installation und fast grenzenlos einsetzbar. Es gibt sie aus den Materialien Edelstahl, C-Stahl, Kupfer und CuNiFe für die verschiedensten Anwendungen: Das Presssystem steht für sichere und langlebige Rohrverbindungen in nahezu allen Anwendungsbereichen. Nicht nur bei Gas- und Wasserleitungen in der Haustechnik, auch in der Industrie und in Spezialbereichen wie dem Schiffsbau findet Mapress Anklang. Der Hersteller will die Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten dokumentieren und ist auf der Suche nach besonders anspruchsvollen, interessanten und ausgefallenen Projekten, die mit Mapress umgesetzt wurden.

Mit Mapress-Projekt teilnehmen und attraktive Preise gewinnen



Interessierte Betreiber, Planer und Installateure können unter hier ihr Mapress Projekt einreichen. Dazu müssen sie lediglich einen kurzen Steckbrief zur Bauaufgabe ausfüllen und zwei bis drei Bilder hochladen, die den Einsatz von Mapress im Objekt zeigen. Für die besten Referenzen gibt es folgende Preise zu gewinnen:

1x Besichtigung des Geberit Mapress Werks in Langenfeld mit anschließendem Besuch eines Heimspiels des FC Schalke 04 in der VIP Lounge für 4 Personen (inklusive Hotelübernachtung)

5x Salz- und Pfeffermühlensets im originellen Design aus Original-Mapress-Rohren

5x ein Bosch Baustellenradio

Die Teilnahme ist noch bis zum 30. September möglich. Informationen und Teilnahmebedingungen gibt es hier.

www.geberit.de