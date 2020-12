22.12.2020

Markenrelaunch bei Oventrop

Der internationale SHK-Markt erlebt rasante Umbrüche durch sich ändernde Prozesse, stetige Innovationen und eine zunehmende Digitalisierung. Vor diesem Hintergrund startet Oventrop ab Januar mit einer Produkt- und Serviceoffensive in das neue Jahr 2021 – und präsentiert sich mit einem neuen Markenauftritt.

Bereits in 2018 startete Oventrop die strategische Neuausrichtung der Marke. Den Grundstein hierfür legte eine neue Markenpositionierung mit einer starken, handlungsleitenden Markenidee und den Oventrop-Markenwerten im Zentrum: Kompetent, wegweisend, persönlich. Auf dieser Basis wurden zunächst die Grundlagen für einen ganzheitlichen, neuen Markenauftritt an allen Kontaktpunkten gelegt: Ein neues Corporate Design und eine ausführliche Corporate Language, inklusive eines neuen Claims. Außerdem wurde ein Sounddesign erarbeitet und das Produktdesign weiterentwickelt. Herzstück ist ein neues Markenportal, das alle Bausteine des geschärften Oventrop-Markenauftritts zentral bündelt. Um die Identifizierung mit der Marke Oventrop auch nach außen weiter zu stärken, ist zudem eine Onlinemarketing-Strategie entwickelt und die Website neu konzipiert worden, so die Unternehmensangaben.

Wir regeln das – auf allen Kanälen

Die Umsetzung der Maßnahmen beginnt ab Januar 2021 auf allen Kanälen und wird unter anderem mit dem Relaunch der Oventrop-Website und in Produkt- und Servicekampagnen sichtbar. Dann heißt es: „Wir regeln das. Seit 1851.“

www.oventrop.de