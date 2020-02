07.02.2020

Miet-Heizung: Brötje kooperiert mit Energiedienstleister

Heizung mieten statt kaufen – mit der neuen Brötje Wärme+ Dienstleistung können Eigenheimbesitzer moderne Heiztechnik, mit komplettem Service und ohne Investitionskosten mieten.

In Kooperation mit dem Oldenburger Energiedienstleister EWE hat der Heizungshersteller August Brötje GmbH ein deutschlandweites Angebot für Eigenheimbesitzer entwickelt. Damit können diese künftig von Brötje ein Heizungskomplettpaket mieten. Den Startschuss für die Vermarktung von „Brötje Wärme+ powered by EWE “ gaben dazu mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages Heinz-Werner Schmidt, Geschäftsführer der August Brötje GmbH, und Michael Heidkamp, Vorstand Markt der EWE AG

Keine Anschaffungs- und Investitionskosten mehr

„Für unsere Kunden entfallen mit dem Heizungspaket sämtliche Anschaffungs- und Investitionskosten sowie die Kosten für etwaige Wartungen und Reparaturen“, erläutert Heinz-Werner Schmidt das Rundum-Sorglos-Paket. Profitieren können die Nutzer von der Sicherheit einer fixen Miete ohne versteckte Kosten, ähnlich wie beim Autoleasing. Das Paket umfasst die neueste und modernste Heiztechnik von Brötje aus der Reihe der Gas-Brennwertgeräte mit bis zu 70 kW. Es ist für Einfamilienhäuser, kleinere Mehrfamilienhäuser und Gewerbeobjekte geeignet. „Bei aller Bequemlichkeit hat eine neue Brennwertheizung noch einen weiteren Vorteil: Bis zu 30 % Energieeinsparungen. Die machen sich nicht nur im Portmonee bemerkbar, sondern helfen gleichzeitig auch noch der Umwelt“, ergänzt Schmidt.

Erfahrung bei Mietmodellen für Heizungen

„Seit mehr als 15 Jahren setzen wir auf das Mietmodell für Heizungen. 25.000 Kunden sind davon bereits überzeugt“, sagt EWE-Marktvorstand Michael Heidkamp. EWE sei damit Deutschlandweit einer der führenden Anbieter im Contracting-Bereich für Privatkunden. Die bundesweite Kooperation mit Brötje als erfahrenem und kompetentem Partner zahlt ganz gezielt auf die EWE-Wachstumsstrategie im Bereich Energiedienstleistungen ein“, so Heidkamp.

Die fachgerechte und pünktliche Installation der Heiztechnik übernimmt ein Fachbetrieb, den sich der Eigenheimbesitzer aus zahlreichen Brötje -Partnerbetrieben in ganz Deutschland aussuchen kann. EWE übernimmt in der Kooperation folgende Rolle: Der Energiedienstleister beliefert den Kunden mit Erdgas, koordiniert die Partnerbetriebe – auch im Falle von Störungen, Reparaturen, der jährlichen Wartung oder auch wenn der Ersatz einer Anlage nötig werden sollte. Zudem managt EWE Schornsteinfegereinsätze und den 24-Stunden-Notdienst. Der Kunde zahlt für das Heizungsleasing inklusive aller Dienstleistungen einen monatlichen Grundbetrag und die Kosten für seinen individuellen Energieverbrauch. Auch eine thermische Solaranlage kann zur Unterstützung der Trinkwarmwasserbereitung in die gemietete Heizungsanlage integriert werden.

