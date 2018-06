25.06.2018

Mitarbeiter gewinnen per Video

Handwerksunternehmer Claus Kissel aus Ehningen bei Stuttgart stellt sich, sein Team und seine Arbeit in Videos vor, um neue Mitarbeiter für seinen Betrieb zu gewinnen.

Mitarbeitersuche per Video: Mit einem Vorstellungsgespräch präsentiert Claus Kissel seinen Handwerksbetrieb.

Claus Kissel, Geschäftsführer der Kissel GmbH und Gewinner des SHK-Marketingpreises 2002, beschäftigt 20 Mitarbeiter und hat derzeit – wie viele seiner Kollegen – Personalbedarf. Dennoch geht es Kissel nicht darum, die Stelle „irgendwie“ zu besetzen. Er hat gute Erfahrungen damit gemacht, Bewerbern die Chance zu geben, sich bereits vor dem Bewerbungsgespräch umfassend zu informieren. „Wir haben eine Bewerberseite, auf der wir auch ein Video platziert haben, das die Firma, Mitarbeiter und mich im Bewerbungsgespräch vorstellt. Das vermittelt einen persönlichen Eindruck“, erklärt Kissel. Der Handwerksunternehmer verspricht sich davon eine zielgerichtete Suche: „Ich will vorweg kommunizieren, dass wir anspruchsvolle Kunden und Projekte haben“. Kissel sieht noch weitere Vorteile: „Das Vorstellungsgespräch soll einfach bei der Fokussierung helfen. Ein Kandidat soll auch erkennen können, dass der Job eventuell nichts für ihn ist.“ Nach seiner Ansicht „muss alles zueinander passen. Wir machen das mit Kunden so – und auch mit Mitarbeitern.“

Mitarbeiter finden, die wirklich passen

Aktuell sucht Kissel mit diesem Prinzip einen Heizungsbaumeister oder Heizungsbautechniker als Abteilungsleiter. Er setzt auf Online-Anzeigen in großen Portalen, die auf seiner Bewerbungsseite landen - dort steht auch sein Video. „Es ist bestimmt nicht ganz einfach, jemanden zu finden. Aber das Schwierigste ist, eine oder einen zu finden, der wirklich passt“, betont Kissel, der bereits gute Erfahrungen mit Videos gemacht hat, in denen er sich den Kandidaten vorstellt. „Das war recht formlos – wir haben uns einfach so gegeben, wie wir sind“, beschreibt er die Dreharbeiten. Der Handwerksbetrieb hat sich auf die Schnittstelle zwischen hochwertigem Schwimmbadbau und innovativen Heizungsanlagen spezialisiert. Weil das kaum jemand sofort beherrschen kann, muss ein Bewerber auch bereit sein, sich auf eine Horizonterweiterung einzulassen. Außerdem: Die Prozesse im Unternehmen sind in Planung und Realisierung stark digitalisiert. Bewerber sollten sich also mit stark strukturierten digitalen Prozessen bereits angefreundet haben, heißt es aus Ehingen.

