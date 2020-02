26.02.2020

Mostra: wegen Corona verschoben

Die MCE – Mostra Convegno Expocomfort, eine internationale Ausstellung für Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitärtechnik, Badzubehör, Wasseraufbereitung sowie erneuerbare Energien, wurde aufgrund des in Italien ausgebrochenen Coronavirus (Covid-19) verschoben.

Davon betroffen ist auch die sowie die BIE – Biomass Innovation Expo, die alle zwei Jahre gemeinsam mit der MCE stattfindet.

Nachholtermin im September

Die vom 17.-20. März 2020 in Rho nahe Mailand geplante Messe soll vom 8.-11. September 2020 nachgeholt werden. Für die Veranstalter habe die Gesundheit ihrer Kunden, Partner und Angestellten höchste Priorität. Der aktuelle Ausbruch der Infektionskrankheit in Italien, insbesondere in der Lombardei, lässt Veranstaltungen wie diese derzeit nicht zu. „Nach zahlreichen Gesprächen in den letzten Tagen haben wir uns dazu entschieden, die Messe in den September zu verschieben“, erklärt Massimiliano Pierini, Managing Director der Reed Exhibitions Messe Italia.

