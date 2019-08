22.08.2019

Neue Bildungspartner auf www.shk-bildung.de

Grohe und Duravit nutzen ab sofort als offizielle Bildungspartner das Bildungsportal www.shk-bildung.de, um zukünftig Weiterbildungsmaßnahmen für das SHK-Handwerk anzubieten. Bildung ist auch ein Trendthema zur nächsten SHK Messe in Essen.

Unter www.shk-bildung.de finden SHK-Handwerker Schulungen, Seminare und Veranstaltungen. Weiterbildungen von Grohe und Duravit sind dort ab sofort auch zu finden. - © Fachverband SHK NRW Weitere Beiträge zu diesem Artikel SHK-Weiterbildungsangebote deutschlandweit gebündelt

Campus SHK Bildung neu auf der SHK Essen 2020

„Unser Ziel ist es, interessante Seminare, Workshops, etc. in ganz Deutschland gezielt für die SHK-Branche zu bündeln“, sagt Jens Fiedler, Referent der Geschäftsführung beim Fachverband SHK NRW. „Die Anzahl der eingestellten Weiterbildungen mit Themen zu Technik, Recht, Betriebswirtschaft und Kommunikationstechnik zeigen sich erfreulich konstant.“

Sie bieten derzeit allen Interessierten für das SHK-Handwerk eine Vielzahl an Angeboten. Mitglieder der Qualitätsgemeinschaft SHK-Experts finden hier die Weiterbildungen, um die notwendigen Qualifikationen der Gemeinschaft kontinuierlich aufrecht zu erhalten. Der Fachverband SHK NRW arbeitet fortwährend daran, die Anzahl an Angeboten und Anbietern auf www.shk-bildung.de weiter auszuweiten.

„Mit der Gewinnung von Grohe und Duravit öffnen wir den transparenten Zugang zu weiteren interessanten Weiterbildungsmöglichkeiten“, sagt Hauptgeschäftsführer des Fachverbands SHK NRW, Hans-Peter Sproten.

Campus SHK Bildung und Bildungskongress auf der SHK Messe Essen 2020

Bildung liegt im Trend, das hat der Fachverband SHK NRW erkannt. Auch auf der nächsten SHK Messe in Essen vom 10.–13 März 2020 wird sie ein Schwerpunktthema sein. Der Standort „Campus SHK Bildung“ in Halle 2 vereint unterschiedliche Bildungsträger und -partner an einem Ort, an dem Interessierte direkt Kontakt aufnehmen und sich untereinander vernetzen können. Je nach Interesse werden hier Themen zur Fort- und Weiterbildung, aus Industrie und Forschung und übergeordneten Institutionen wie Handwerkskammern, Hochschulen oder Techniker- und Meisterschulen angeboten.

Mit einem zweitägigen Bildungskongress will der Fachverband mit interessanten Vorträgen und Weiterbildungsmaßnahmen neben dem SHK-Handwerk auch Lehrer, Architekten und TGA-Ingenieure für das Thema Bildung im SHK gewinnen. Zusätzlich vermitteln Schwerpunkt-Tage mit Profi-Know-how für Monteure oder speziell Frauen im SHK-Handwerk fachspezifisches Wissen.

„Der Bildungskongress steht fachübergreifend zum Campus SHK Bildung“, erklärt Hans-Peter Sproten, dessen Fachverband als ideeller Träger der SHK Messe fungiert. „Das Thema Bildung ist eine direkte Antwort auf den Fachkräftemangel, welcher der Branche immer mehr zusetzt. Wir bieten mit diesen Angeboten Wege, sich gezielt weiterzuentwickeln. Eine Win-win-Situation für Mitarbeiterinnen, Arbeitgeber und unsere Bildungspartner.“

Interessenten, die sich für einen Ausstellerplatz auf dem Campus SHK Bildung der SHK Messe Essen interessieren, setzen sich in Verbindung mit Susann Selent, shkessen@messe-essen.de oder 0201 7244-228.

www.shk-nrw.de