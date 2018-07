27.07.2018

Neue Buderus-Niederlassung in Tamm

Buderus hat im baden-württembergischen Tamm eine neue Niederlassung und ein Distributionszentrum eröffnet, das zudem einen Ausstellungsraum zur Produktpräsentation sowie einen Schulungsraum umfasst.

Als Spezialgroßhändler hat Buderus nach eigenen Angaben ständig rund 8 000 Artikel in der neuen Niederlassung im baden-württembergischen Tamm auf Lager.

An dem neuen Vertriebsstandort sind 12 Mitarbeiter beschäftigt. „Fachpartner können dort auf ein breites Produktportfolio zugreifen, sowohl auf das komplette Buderus-Sortiment als auch auf das Handelswarenprogramm. Rund 8 000 Artikel hat Buderus als Spezialgroßhändler in Tamm ständig auf Lager, diese sind innerhalb von 24 Stunden lieferbar“, teilte die Bosch Thermotechnik GmbH Ende Juli mit. Der Standort Tamm für das rund 13 000 m2 große Distributionszentrum im Südwesten Deutschlands sei aufgrund der guten Verkehrsanbindung an die A81 und die B27 ausgewählt worden.

Mehr Präsenz im Raum Stuttgart

Rund 180 Mitarbeiter des Logistikdienstleisters, der das Distributionszentrum im Auftrag betreibt und 21 Be- und Entladerampen sollen für einen reibungslosen Betrieb sorgen. „Mit dem neuen Logistik- und Vertriebsstandort in Tamm verstärkt Buderus seine Präsenz in der Fläche. Mit einem Standortbekenntnis in der Wachstumsregion Stuttgart investieren wir hier in die Zukunft der Marke“, sagt Alexander Cordes, Leiter der Niederlassungen Esslingen/Tamm/Heilbronn. Insbesondere Fachpartner im Norden und Westen Stuttgarts sowie rund um Ludwigsburg sollen nun von kürzeren Wegen zum nächsten Buderus Ansprechpartner und Abhollager profitieren.

