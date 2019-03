20.03.2019

Neue Einkaufsgesellschaft Alpha RFR bündelt Kräfte

Die Fachgroßhändler Reisser und Richter+Frenzel wollen eine gemeinsame Einkaufsgesellschaft gründen: Die Alpha RFR mit Sitz in Böblingen. Der Start ist für Juli 2019 geplant. Reisser und Richter+Frenzel sind mit jeweils 50 % an dem Joint Venture beteiligt. Beide Unternehmen gehören zu den bedeutenden Playern im deutschen SHK-Handel.

Mit der Entscheidung, im Einkauf zu kooperieren, wollen sie die Zusammenarbeit mit ihren etablierten Lieferanten intensivieren und sich im Interesse ihrer Kunden beste Produkte und Bezugsmöglichkeiten sichern. Waren im Wert von mehr als 1,2 Mrd. Euro sollen über die Alpha RFR verhandelt werden. Dazu werden in strategischen Einkaufsausschüssen, die regelmäßig in Würzburg tagen, gemeinsame Sortimente festgelegt. Der strategische Einkauf wird in Böblingen stattfinden.

An der Eigenständigkeit beider Firmen ändert sich nichts. Kartellrechtlich muss das Vorhaben noch genehmigt werden. Nach Angaben der Traditionsunternehmen, die beide auf eine über hundertjährige Firmengeschichte zurückblicken, betrifft die geplante Kooperation die Einkäufe in den Bereichen Sanitär, Heizung, Installation und Lüftung. Die Sortimente Werkzeug und Tiefbau sind ausgenommen. Der Vertrieb und die Vermarktung bleiben von der neuen Zusammenarbeit unberührt.

Fachgroßhändler Reisser, der kürzlich auch in die DG-Haustechnik eingetreten ist, und Richter+Frenzel wollen mit der Kooperation ihre führende Marktposition im SHK-Handel festigen und ausbauen. Die partizipierenden Unternehmen sind davon überzeugt, dass die Impulse, die von der Alpha RFR ausgehen, maßgeblich zur Sicherung der Pluralität im deutschen SHK-Markt beitragen werden.

Geschäftsführung der Alpha RFR

Reisser und Richter+Frenzel haben für ihre geplante gemeinsame Einkaufsgesellschaft, die Alpha RFR, Andreas Bauer und Oliver Herrmann als Geschäftsführer nominiert. Die Manager werden mit dem Start der Gesellschaft, voraussichtlich im Juli 2019, für den strategischen Einkauf (Andreas Bauer) sowie für die strategischen Einkaufausschüsse (Oliver Herrmann) verantwortlich sein. Ihre aktuellen Funktionen bei Reisser und R+F behalten sie bei.

Andreas Bauer (51) ist seit dem 1.04.1996 bei Reisser beschäftigt. Mit seiner handwerklichen Ausbildung, die er mit einem Meistertitel und anschließendem Studium abschloss, ist er in verantwortlichen Positionen mit Schwerpunkt Produktmanagement, Einkauf und Logistik tätig. Zum 1.07.2017 wurde Andreas Bauer in den Vorstand der Reisser AG berufen.

Oliver Herrmann arbeitet seit dem 1.09.1989 bei Richter+Frenzel. Er ist ausgebildeter Großhandelskaufmann und besitzt große Erfahrungen in den Bereichen Sanitär, Heizung, Installation und Lüftung. Die Sortiments- und Einkaufsarbeit bei R+F hat er maßgeblich neu aufgebaut und gestaltet. Am 1. März 2018 übernahm der 44-Jährige die Bereichsleitung Sortiment.

