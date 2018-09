14.09.2018

Neuer Global Player in der Polymerindustrie

Rehau übernimmt MB Barter & Trading. Die Rehau Verwaltungszentrale AG und MB Barter & Trading AG, zwei Schweizer Polymerunternehmen in Familienbesitz, haben heute bekannt gegeben, dass sie eine Übernahmevereinbarung über einen Zusammenschluss unter Gleichen geschlossen haben.

Der Zusammenschluss zielt darauf ab, die Stärken der beiden Familien-Organisationen in einem neuen und unabhängigen Unternehmen mit einem Volumen von 2,5 Mrd. US-Dollar zu kombinieren. Die Transaktion umfasst die Rehau GmbH in Muri b. Bern, Schweiz, sowie die weltweiten Niederlassungen der MB Barter & Trading (MBT) Gruppe. Die beiden Unternehmen erwarten, dass die Transaktion in der zweiten Jahreshälfte 2018 abgeschlossen wird, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen und kartellbehördlicher Genehmigungen.

Vertikale Integration zur Vereinigung der Kernkompetenzen

Die vertikale Integration ermöglicht eine komplementäre Verknüpfung wichtiger Kernkompetenzen bei technologischen Polymerlösungen und die Nutzung individueller Stärken zweier führender Unternehmen der globalen Petrochemie mit langjähriger Tradition und Schweizer Qualität. Die jahrzehntelange Erfahrung bei Materialien, Verfahren und Applikationen von Rehau wird mit der einschlägigen Trading- und Distributionskompetenz von MB Barter & Trading mit weltweit 30 Standorten, ihrem Ruf als äußerst zuverlässiger Full-Service-Dienstleister und ihren etablierten Beziehungen zu Zulieferpartnern und Kunden verbunden.

Das neu entstehende Unternehmen baut seine Fähigkeiten bezüglich polymerbasierter Lösungen weiter aus und kann dadurch den Kunden der involvierten Parteien wettbewerbsfähigere Preise sowie einen effizienteren und optimierten Service der Trading- und Distributionskompetenz gewährleisten. Darüber hinaus öffnet die Integration bedeutende Möglichkeiten für Digitalisierung, Recyclinglösungen und globale Expansion.

Durch qualifizierte Mitarbeiter und eine ausgeprägte Kultur von Innovation, Zuverlässigkeit und Qualität können Kunden von Entwicklung und Vertrieb technisch hochwertiger Produkte und Lösungen profitieren. Das neue Unternehmen verfolgt einen „Best of Both"-Ansatz aus beiden Unternehmen und schafft so ein offenes, vertrauenswürdiges Umfeld für Mitarbeiter, Zulieferer sowie Kunden. „Durch den Zusammenschluss kann das neu gegründete Unternehmen agiler auf die zunehmend verändernden Marktbedingungen reagieren, Innovationen vorantreiben, Effizienz steigern und einen höheren Mehrwert für die Kunden, aber auch für Mitarbeiter und Stakeholder schaffen", so Dr. Stefan Girschik, stellvertretender CEO der Rehau Gruppe und zukünftiger CEO der neu gegründeten Gesellschaft.

Governance und Führung

Der Name der neuen Gesellschaft wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Der Verwaltungsrat setzt sich aus Jobst Wagner, aktuell Präsident des Verwaltungsrats bei Rehau, und Thomas Endres, derzeitigem Verwaltungsratspräsident MBT, zusammen. Die Geschäftsleitung wird von Dr. Stefan Girschik als CEO übernommen, während Philipp Endres als stellvertretender CEO und Marco Zahnd als CFO tätig sein werden. Mit Philipp Endres bleibt ein weiterer Familienvertreter von MBT dem neuen Unternehmen in führender Position erhalten.

Highlights

Die Rehau Verwaltungszentrale AG übernimmt die global agierende MB Barter & Trading AG.

Die schweizerische Handels- und Einkaufsgesellschaft Rehau GmbH sowie deren globale Tochterunternehmen sollen gemeinsam mit den übernommenen MBT Gesellschaften zu einem führenden Anbieter von polymerbasierten Lösungen zusammengeführt werden.

Durch die Kombination des integrierten Rehau Know-hows von Materialien, Verfahren und Applikationen in Verbindung mit der einschlägigen Trading- und Distributionskompetenz von MBT entsteht eine Verknüpfung komplementärer Kernkompetenzen bei technologischen Polymerlösungen.

Die Rehau Handelsgesellschaften planen mit MBT die Kompetenzen in einer eigenen Gesellschaft unter einer neuen Dachmarke sichtbar am Markt zu vereinen. Die Zusammenarbeit eröffnet bedeutende Wachstumschancen, ergänzt die globale Präsenz und stärkt die Beziehungen zu Zulieferpartnern und Kunden.

Der Verwaltungsrat des neuen Unternehmens setzt sich aus Jobst Wagner (Vorsitz) und Thomas Endres zusammen, die Geschäftsleitung wird von Dr. Stefan Girschik als CEO, Philipp Endres als stellvertretender CEO und Marco Zahnd als CFO übernommen.

Die Transaktion wird vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen und kartellbehördlicher Genehmigungen voraussichtlich im vierten Quartal 2018 abgeschlossen.

