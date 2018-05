10.05.2018

Neues E-Book zum Thema Kundenbegeisterung

„93 Ideen von Speakern, die dich und die Welt verändern“ lautet der Titel des neuen E-Books von Armin Leinen. Gleich zu Veröffentlichung stand dieses E-Book in mehreren Bestseller-Listen von Amazon an Nr. 1., unter anderem als meistgekauftes Fachbuch.

Die Neuerscheinung ist bei Amazon zum Einführungspreis von 0,99 Euro oder unter www.93ideen.de erhältlich und umfasst ca. 1.000 Seiten (je nach Lesegerät). Als einer von 93 „EliteExperten“ will Armin Leinen als Experte für gelebte Kundenbegeisterung den Weg zu mehr Erfolg und Begeisterung im Beruf und Privatleben weisen.

Persönliche Erfolgsstorys

Nach eigenen Angaben war es dem Autor wichtig, seine persönliche Geschichte und Sichtweise von Erfolg zu erzählen. Individuelle Strategien mit starkem Bezug zur Biografie der Autoren zu sammeln, ist auch das Konzept der Publikation. Gleichzeitig steht die direkte Umsetzbarkeit für den Leser im Vordergrund.

Das Buch-Thema von Armin Leinen ist die „Gelebte Kundenbegeisterung als Wettbewerbsvorteil“, das zur Rubrik „Kunde/Service“ gehört. Damit hat sich Leinen genau auf das konzentriert, was er seinen Kunden seit elf Jahren vermittelt. Weitere Rubriken des neuen Bestsellers sind Führung, Motivation, Inspiration, Vertrieb, Emotion, Kommunikation, Optimierung, Finanzen/Wirtschaft sowie Digitalisierung/Zukunft. „Die vielen unkonventionellen Denkansätze können den Horizont beträchtlich erweitern“, so der Initiator des Projekts, Top-Speaker und Bestseller-Autor Hermann Scherer, in seinem Vorwort.

Wie auch alle Mitautoren will Armin Leinen nicht nur sein Wissen und seine Erfahrungen weitergeben, sondern vor allem Impulse geben, inspirieren und zum Handeln motivieren. „Nur wer etwas tut, wird sich selbst, sein Umfeld und damit auch ein Stück weit die Welt verändern“, ist seine Überzeugung. Natürlich ist jeder Mensch einzigartig und jede Situation unverwechselbar, doch es gibt allgemeingültige Regeln für ein gelungenes Leben, so Leinen.

Eine solche ist ihn die gelebte Kundenbegeisterung als Wettbewerbsvorteil. In Zeiten immer vergleichbarerer Produkte sei gerade die Kundenbegeisterung das beste Erfolgsrezept, damit Betriebe aus der Preis- und Rabattspirale herauskommen und sich stattdessen mit herausragenden Leistungen vom Wettbewerb abheben, ihre Marke ausbauen und zukunftsfähig machen. Kundenbegeisterung wird wiederum nur von motivierten Mitarbeitern erzeugt, die ihre Kunden in den Mittelpunkt ihrer täglichen Arbeiten stellen und ihn immer wieder begeistern. Begeisterte Kunden empfehlen wiederum aktiv weiter. Und laut Leinen ist Weiterempfehlung ist das wichtigste Ziel im Verkauf. Das Konzept ist einfach und umsetzbar, getreu dem Lebensmotto von Armin Leinen „Mach es einfach, aber mach es einfach!“

www.arminleinen.com