05.02.2018

Neues Logo für den FGK

Frischer Wind für den Fachverband Gebäude-Klima e.V.: der Verband hat sein Logo modernisiert und stellt sein Markenzeichen ab Februar 2018 in neuem Design und modernen Farben vor.

Das neue FGK-Logo: Der Verband bleibt seinen Farben Rot und Blau treu. - © Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK)

Neues Logo, gleicher Inhalt: seit Februar 2018 präsentiert sich der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) mit einem neuen Auftritt. Angelehnt an das alte, fast 50-jährige Logo wurde eine Wort-Bild-Marke mit zeitgemäßen Design-Elementen und modernen Farben geschaffen. Symbolisch steht das neue Logo für den Zusammenhalt im Verband und die Farben Rot und Blau bringen die Verbandsthematik Gebäudeklima und -lüftung zum Ausdruck.

„Wir haben uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten enorm weiterentwickelt und diese Entwicklung muss sich in unserem Markenzeichen spiegeln. Zudem vertreten wir eine hochinnovative und dynamische Branche, dies wollen wir nach außen hin zeigen“, sagt Günther Mertz, Geschäftsführer des FGK, über die Neugestaltung. Der Austauschprozess soll so schnell wie möglich verlaufen, die bereits vom Verband vergebenen Qualitätssiegel sind davon jedoch nicht betroffen. Sie behalten für den ausgewiesenen Zeitraum auch mit altem Logo ihre Gültigkeit. Im Zuge der Etablierung der neuen Wort-Bild-Marke sind weitere Änderungen wie die Umgestaltung der Homepage, der FGK-App und des Mitgliederverzeichnisses geplant.

www.fgk.de