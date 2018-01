26.01.2018

Neues Partnerprogramm von Wolf

Die Wolf GmbH hat ihr neues Partnerprogramm „Gipfelstürmer“ gestartet, in dem Fachpartner Bonuspunkte für die Installation, als auch für den Umsatz mit Wolf-Produkten erhalten, die sie gegen Prämien einlösen können.

„Gemeinsam mit unseren Großhandelspartnern unterstützen wir Fachbetriebe mit besten Produkten und nützlichen Tools bei deren täglicher Arbeit“, sagt Bernhard Steppe, Geschäftsführer Vertrieb bei Wolf. Im Rahmen des neuen Partnerprogramms „Gipfelstürmer“ können Fachpartner sowohl Punkte für die Installation, als auch für den Umsatz mit Wolf-Produkten beim Großhandel sammeln. Die erzielten Bonuspunkte können Fachhandwerker dann jederzeit im Wolf-Teamshop gegen attraktive Prämien einlösen.

Prämie für die Installation

Die Installationsprämie erhalten Fachhandwerker, wenn sie die Installation von Wolf-Geräten melden. Nach dem Kauf beim Großhandel und der Installation beim Kunden scannen die Handwerker die Seriennummer des Produktes mit der Wolf-Smartscan-App, melden damit die Installation an und erhalten direkt Bonuspunkte auf ihr Partnerkonto gutgeschrieben. Zudem registrieren Handwerker damit für den Endkunden gleichzeitig die kostenlose Fünf-Jahres-Garantie auf das Gerät.

Boni für Großhandelsumsatz

„Mit gutem Großhandelsumsatz können Fachhandwerker zusätzlich zur Installationsprämie ein zweites Mal punkten. Je erfolgreicher, desto höher klettern Fachhandwerker in den Wolf-Partnerklassen. Jeder Aufstieg bedeutet weitere attraktive Statusvorteile“, heißt es weiter aus Mainburg. So gibt es beispielsweise in der Kategorie Silber interessante Partnerschaftsreisen, in der Kategorie Platin Unterstützung im Bereich Online Marketing und als Diamant-Partner die Möglichkeit zur Teilnahme an exklusiven Events. Im Teamshop steht den Angaben zufolge eine große Auswahl an hochwertigen Sachprämien zur Verfügung. Darunter sind laut Wolf auch „Prämien, die den Fachhandwerkern den Arbeitsalltag einfacher machen, wie beispielsweise Premium-Werkzeuge oder Marketing-Pakete“. Abgerundet wird das Angebot durch exklusive Tickets und Einladungen zu Kundenevents.

Weitere Informationen und die Online-Registrierung für das Bonusprogramm „Gipfelstürmer“ finden Sie hier.

www.wolf.eu