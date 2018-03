16.03.2018

Nun auch Heizungen bei Elements

Elements erweitert sein Bad-Angebot um Heizungslösungen. Ein Heizungskonfigurator soll Endkunden von der digitalen Welt in die Ausstellungen holen.

Elements bietet neben Bädern nun auch Heizungslösungen an. Begleitet wird das neue Zusatzangebot mit einer Werbekampagne. - © Elements Weitere Bilder Weitere Beiträge zu diesem Artikel Digitaler Zugang zum Endkunden

Die im Herbst 2015 gestartete Bad-Austellung des Fachhandwerks präsentiert sich inzwischen an bundesweit 230 Standorten. Nun hat die SHK Kooperationsgesellschaft Sanitär Heizung Klima mbH ihr „Angebot um den Bereich moderner und nachhaltiger Heizungslösungen“ erweitert. Begleitet wird das neue Zusatzangebot mit einer humorvoll umgesetzten Werbekampagne. „Alle 11 Minuten verlieben sich Hausbesitzer in ihre neue Heizung“ lautet der Slogan, der sich auf ironische Weise an die Kommunikation einer bekannten Partnervermittlungsplattform anlehnt. In der Kampagne sind verschiedene Personen innig vereint mit ihren neuen Heizelementen zu sehen – beispielsweise im Fußballstadion, am Deich und auf der Radtour.

Dreistufiger Vertriebsweg

Auch mit dem Angebot an Heizungslösungen setzt Elements den Angaben zufolge „voll und ganz auf den dreistufigen Vertriebsweg und zeigt, dass die Dreistufigkeit auch im Zeitalter des Internets ihre Vorteile für alle Vertriebsstufen und den Endkunden optimal ausspielen kann“. Bernhard Haider, verantwortlich für die Umsetzung des Ausstellungskonzepts, ist davon überzeugt, „dass kein anderer Vertriebsweg die Leistung, die Qualität und die Sicherheit für den Endverbraucher – den Kunden des Fachhandwerkers – garantiert“. Elements biete dem Fachhandwerker einen neuen Kundenzugang. Der Handwerker bestimmt weiterhin das Produktangebot und die Kalkulation.

Heizungskonfigurator als Einstieg

Der Endverbraucher soll zunächst über die Webseite www.elements-show.de/heizungskonfigurator in die digitale Heizungswelt geführt werden. Dort soll er fundierte Inhalte finden, um sich über das Thema Wärme und energieeffiziente Lösungen zu informieren. Über den auf der Webseite aufrufbaren Heizungskonfigurator kann er sich mit wenigen Klicks und in nur fünf Minuten eine Angebotsübersicht zu verschiedenen Wärmeerzeugungsanlagen anzeigen lassen. Technisch möglich macht diesen Service das Heizungs-Tool Thermobox der Gemeinschaft für Energieeffizienz, mit der Elements kooperiert.

Persönlicher Vor-Ort-Termin

Nach der Recherche und einer einfachen Erstkonfiguration folgt der Vor-Ort-Termin des Endkunden mit einem Fachhandwerksbetrieb aus der Region. Dafür versendet der Endverbraucher eine Online-Angebotsanfrage oder nimmt mit einem telefonischen Rückrufwunsch Kontakt zum Elements-Kundencenter auf. Dieses ergänzt gemeinsam mit dem Endkunden Wünsche und Anforderungen und vereinbart einen Beratungstermin mit einem Fachhandwerker aus dem Partnerpool. Der Weg des potenziellen Auftrags soll schließlich von der digitalen in die analoge Welt und damit direkt zu den Elements-Partnern aus dem Fachhandwerk führen. Anonymisiert wird der mit dem Endkunden vereinbarte Beratungstermin an die Partnerbetriebe in seiner Region weitergeleitet. Der Betrieb, der den Termin und das Projekt zeitlich übernehmen kann, erhält die Kundendaten. Der Fachhandwerker übernimmt und überprüft daraufhin die bereits gesammelten Informationen aus dem Heizungskonfigurator zur Vorbereitung auf den persönlichen Termin mit dem Endkunden. Er ergänzt die Angaben des Kunden vor Ort im Heizungskeller gegebenenfalls um neue technische Aspekte. Nach der Beratung schickt er ihm ein Angebot per E-Mail. Nimmt das der Endverbraucher an, kann die professionelle Installation beginnen.

www.elements-show.de