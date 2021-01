11.01.2021

On air: Kaldewei geht mit neuem Filmstudio auf Sendung

Kaldewei macht einen weiteren Schritt in Richtung digitale Kommunikation: Ab sofort geht der Badhersteller mit Formaten aus dem Filmstudio Kaldewei on Air auf Sendung. So will das Unternehmen auch in Corona-Zeiten in Kontakt mit seinen Partnern bleiben.

leer „Schon zu Beginn der Corona-Pandemie konnten wir sehr schnell auf eine digitale Kommunikation umstellen. Mit unserem neuen Filmstudio Kaldewei on Air sind wir nun noch besser für die aktuellen Herausforderungen gerüstet, können im Sinne unserer Partner noch professioneller agieren und sind damit näher am Kunden als je zuvor“, sagt Brandi Bridges, Head of International Training bei Kaldewei. In der Kaldewei Iconic World wurde ein voll funktionsfähiges Filmstudio mit hochauflösender Kamera, Moderationstischen, Greenscreen sowie entsprechender Soft- und Hardware eingerichtet. Im November startete das Unternehmen mit seinen Webinarreihen zur barrierefreien Badplanung und zur Nexsys. Auch besondere Schulungsformate für Kunden wie Lunch & Learn, Interviews, Vorstellungen von Produkt-Highlights sowie Talkrunden mit Experten werden produziert oder live ausgestrahlt. So kann Kaldewei noch individueller auf die Bedürfnisse seiner Partner eingehen, die von einem umfangreichen digitalen Angebot profitieren. Eine Übersicht über alle aktuellen Veranstaltungen gibt es hier.

Kaldewei ist für digitale Herausforderungen gerüstet

„Mit dem neuen Studio Kaldewei on Air gehen wir den nächsten Schritt in Richtung digitale Kommunikation. Damit sind wir gut für die Herausforderungen der Digitalisierung gerüstet und in vielen Bereichen Vorreiter unserer Branche. Durch die Erfahrungen der vergangenen Jahre war es für uns einfacher, unseren Schulungsbetrieb für 2021 digital auszuweiten“, betont Bridges.

