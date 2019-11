13.11.2019

Open Datapool des ZVSHK: Neuer Premium-Partner ist Stiebel Eltron

Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) begrüßt mit Stiebel Eltron einen neuen namhaften Premiumpartner für seine im Herbst 2017 gestartete Datenplattform Open Datapool. Die Zahl der Premiumpartner des Fachhandwerks für die datengestützte Prozessoptimierung wächst damit auf 35.

„ Open Datapool ist mit seinem Datenangebot speziell auf die Bedürfnisse des Fachhandwerkers zugeschnitten“, sagt Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer des ZVSHK. „Es freut mich ganz besonders, dass wir mit Stiebel Eltron einen der ganz Großen unter unseren Marktpartnern für Open Datapool gewinnen konnten.“

Stiebel Eltron unterstützt durch seine Premiumpartnerschaft gezielt die Digitalisierung des Handwerks. Als Serviceleistung stellt Stiebel Eltron dafür seine qualitätsgeprüften Artikelstammdaten im Vollsortiment für die Software des Handwerks bereit.

Die Partner sehen die jetzige Premiumpartnerschaft als Startpunkt einer umfassenden Digitalkooperation: weitere digitale Serviceangebote aus der Stiebel Eltron-Toolbox sollen über Open Datapool direkt mit den handwerklichen Prozessen verknüpft werden.

„Je mehr arbeitsintensive Schritte in einem Projektablauf digitalisiert werden können, umso besser – so bleibt dem Fachhandwerker wieder mehr Zeit für sein Kerngeschäft, die Beratung und die Installation. Wir als Hersteller bieten unseren Fachpartnern in vielen Bereichen schon länger digitale Services, unterstützen aber natürlich auch externe Angebote – wie jetzt die Open-Datapool-Plattform“, begründet der Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft von Stiebel Eltron, Frank Jahns, die Übernahme der Premiumpartnerschaft durch Stiebel Eltron.

Das ist Open Datapool

Open Datapool ist darauf ausgelegt, zukünftig prozessrelevante Daten für die Wertschöpfungskette des Handwerks automatisiert bereitzustellen. Auf der Datenplattform werden zurzeit aktuelle Produktstammdaten von fast 260 Lieferanten angeboten. Auch der Umfang von Planungsdaten wächst kontinuierlich. Fachhandwerker finden auf Open Datapool mehr als 300 Planungsdatensätze von über 100 Lieferanten. Ausschreibungsdaten in verschiedenen Formaten, Energielabel und Datenblätter runden das Angebot ab. Nutzer haben über Open Datapool zudem Zugriff auf ca. 14.000 PDF-Kataloge und -Dokumente von annähernd 370 Lieferanten.

www.zvshk.de