28.09.2017

Oras Group: Neuer Präsident und CEO

Auf Beschluss des Board of Directors der Oras Group (Oras Ltd.) wurde der Österreicher Dr. Markus Lengauer zum President und CEO der Oras Group ernannt. Er wird die Positionen offiziell ab 1. November 2017 übernehmen und in dieser Eigenschaft ebenfalls zum alleinigen Managing Director der Hansa Armaturen GmbH und ausgewählten Oras Group Tochtergesellschaften berufen. Lengauer folgt auf Pekka Kuusniemi, der mit November aus dem Unternehmen ausscheidet und sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellt.

Mit 1. November wird Dr. Markus Lengauer (links) Nachfolger von Pekka Kuusniemi (rechts) als President und CEO der Oras Group sowie alleiniger Managing Director der Hansa Armaturen GmbH. Beide hier mit... - © Oras Group

Dr. Markus Lengauer (52) arbeitet seit 2013 als unabhängiger Berater in der Heizungs- und Sanitärbranche. Davor kann er auf eine lange und erfolgreiche Karriere bei Rettig ICC zurückblicken, wo er die Position des CEO innehatte. Seit 2015 gehört Lengauer dem Board of Directors der Uponor Corporation an und ist Mitglied des Prüfungsausschusses. „Oras und Hansa sind bekannte Marken mit starken Marktpositionen in vielen europäischen Märkten. Die Kombination dieser Werte mit gutem Management und motivierten Mitarbeitern ermöglichen es, profitables Wachstum nachhaltig zu generieren und die Beziehungen zu unseren Kunden zu stärken. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und die erfolgreiche Zukunft mit dem Team der Oras Group“, erklärt Lengauer.

Nachhaltiges und profitables Wachstum

„Ich habe im Uponor-Board zwei Jahre lang mit Markus zusammengearbeitet. Er kennt die Dynamik unserer Branche sehr genau und ist sich vollständig der Bedeutung für die Oras Group bewusst. Die Tatsache, dass Markus bereits ein vertrautes Mitglied im Netzwerk meiner Familie ist, ermöglicht ihm, die Pflichten und Verantwortungen als CEO der Oras Group schnell wahrzunehmen“, so Annika Paasikivi, stellvertretende Vorsitzende des Board of Directors. Jari Paasikivi, Vorsitzender des Board of Directors ergänzt: „Markus verfügt nachweislich über Führungsqualitäten und Erfahrung in Nord- und Zentraleuropa. Seine wichtigste Aufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass wir uns vollständig auf die richtigen operativen Tätigkeiten konzentrieren und nachhaltiges und profitables Wachstum bei langfristiger Wertschöpfung erzielen.“

www.hansa.de

www.oras.com

www.orasgroup.com