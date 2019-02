19.02.2019

Oras Group schließt Werk in Burglengenfeld

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, will die Oras Group ihre europäische Produktion umstrukturieren: Das Werk in Burglengenfeld soll aufgegeben bzw. die Produktion verlagert werden. So sollen Kapazitäten besser ausgelastet, Kosten gesenkt sowie die Innovations-, Produktions- und Qualitätskompetenz in Europa gesichert werden, meldet das Unternehmen.

„Vor dem Hintergrund einer ineffizienten Kapazitätsauslastung müssen wir unser Produktionsvolumen auf möglichst wenige Standorte konzentrieren. Dies trägt auch dazu bei, die bestehende Komplexität in der internen Logistik zu reduzieren und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit erneut zu steigern“, erklärte Dipl.-Ing. Kari Lehtinen, President und CEO der Oras Group, zu der auch die Hansa Armaturen GmbH gehört.

Standort Burglengenfeld wird aufgegeben

Oras Group plant das Werk Burglengenfeld zu schließen und die Produktion an andere firmeneigene Standorte in Europa zu verlagern.

Vorbehaltlich der Erörterungen mit den Arbeitnehmervertretungen werden durch die geplante Schließung etwa 170 Arbeitsplätze im Werk Burglengenfeld entfallen. Die Oras Group will unmittelbar mit den Arbeitnehmervertretern verantwortungsvolle Lösungen für die von der geplanten Schließung betroffenen Mitarbeiter finden.

Die Werke Kralovice (Tschechische Republik), Olesno (Polen) und Rauma (Finnland) sind von der Planung nicht betroffen.

www.hansa.com